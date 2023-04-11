Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Телеведучий Олексій Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій arrow

Телеведучий Олексій Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій

11 квітня 2023 16:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Телеведучий Олексій Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій
Телеведучий, громадський діяч Олексій Суханов. Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у мережі з’явилось відео, на якому духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика "посмоктати його язик". Це обурило мільйонів користувачів соцмереж. Український телеведучий Олексій Суханов серед них. 

У своїх Instastories телезірка засудив далай-ламу та висловився про світові релігії. 

Читайте також:

Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" емоційно відреагував на скандальне відео. "З цим людством коїться якась х**ня", написав Суханов. В інших сторіз Олексій вже не підбирав слів. 

Телеведучий Олексій Суханов не став мовчати, та прокоментував скандальне відео. Скриншот: Instagram/suhanov.official

49-річний телеведучий не став акцентувати свою увагу тільки на лідерові послідовників тибетського буддизму. Зірки телеекранів масштабно висловився про ситуацію у світі. 

"Будь-яка церква — зло. Церква не має нічого спільного з Богом, який в твоїх думках і вчинках. За жодних обставин не варто вимикати свій мозок, сліпо довіряючи рясникам різноманітних конфесій", — гучно підсумував Суханов. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто просив Суханова повернутися до росії в перший день повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Олексій Суханов попередив про шахраїв, які прикриваються його ім'ям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB