Телеведучий Олексій Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій

Телеведучий, громадський діяч Олексій Суханов. Фото: 1+1

Напередодні у мережі з’явилось відео, на якому духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика "посмоктати його язик". Це обурило мільйонів користувачів соцмереж. Український телеведучий Олексій Суханов серед них.

У своїх Instastories телезірка засудив далай-ламу та висловився про світові релігії.

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Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" емоційно відреагував на скандальне відео. "З цим людством коїться якась х**ня", — написав Суханов. В інших сторіз Олексій вже не підбирав слів.

Телеведучий Олексій Суханов не став мовчати, та прокоментував скандальне відео. Скриншот: Instagram/suhanov.official

49-річний телеведучий не став акцентувати свою увагу тільки на лідерові послідовників тибетського буддизму. Зірки телеекранів масштабно висловився про ситуацію у світі.

"Будь-яка церква — зло. Церква не має нічого спільного з Богом, який в твоїх думках і вчинках. За жодних обставин не варто вимикати свій мозок, сліпо довіряючи рясникам різноманітних конфесій", — гучно підсумував Суханов.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто просив Суханова повернутися до росії в перший день повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Олексій Суханов попередив про шахраїв, які прикриваються його ім'ям.