The New York Times и автор Гарри Поттера Джоан Роулинг в эпицентре трансфобного скандала

Британская писательница Джоан Роулинг

Уже несколько лет британскую писательницу, автора романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг критикуют трансгендеры. Все из-за ее скандального поста о ЛГБТ-сообществе.

Теперь в эпицентре скандала оказалось и влиятельное издание The New York Times.

Подробности

В редакцию были отправлены два открытых письма, осуждающих, как предвзято издание освещает проблемы трансгендерных людей и здравоохранения, обслуживающих таких мужчин и женщин во время смены пола. Письма были подписаны сотнями людей, включая сотрудников The New York Times, знаменитостей, журналистов, авторов и других поклонников.

Ранее Роулинг говорила, что только биологические женщины могут попадать в женские приюты для жертв домашнего насилия и в тюрьме. Писательница выступала против поправок к закону о признании пола, согласно которым трансгендерным людям не придется получать медицинское обоснование для юридического признания пола. При этом она защищала тех, кто передумал менять пол, выступала за права ученых-феминисток, подвергшихся нападениям со стороны ЛГТБ-активистов.

Журналистка Памела Пол написала колонку в The New York Times, в которой раскритиковала хейтеров и влиятельных активистов по защите прав трансгендерных людей за разжигание "кампании против Роулинг, столь же опасной, как и абсурдной".

Журналистка отметила, что обвинения в трансфобии, выдвинутые против автора книг о Гарри Поттере, сделали Джоан мишенью для словесных оскорблений, притязаний и угроз сексуального и иного физического насилия, включая угрозы убийством.

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Волан-де-Морта, английский актер Рейф Файнз, вступился за Джоан Роулинг по этому вопросу.