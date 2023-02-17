Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow The New York Times опинилось в епіцентрі скандалу через трансфобні висловлювання Джоан Роулінг arrow

The New York Times опинилось в епіцентрі скандалу через трансфобні висловлювання Джоан Роулінг

17 лютого 2023 17:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
The New York Times та авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг в епіцентрі трансфобного скандалу
Британська письменниця Джоан Роулінг
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже кілька років британську письменницю, авторку романів про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг критикують трансгендери. Все через її скандальний пост про ЛГБТ-спільноту.  

Тепер в епіцентрі скандалу опинилось і впливове видання The New York Times.

Читайте також:

Деталі

До редакції були надіслані два відкриті листи, які засуджують те, як упереджено видання висвітлює проблеми трансгендерних людей та охорони здоров'я, що обслуговує таких чоловіків та жінок під час зміни статі. Листи були підписані сотнями людей, включаючи співробітників The New York Times, знаменитостей, журналістів, авторів та інших прихильників.

Раніше Роулінг говорила, що тільки біологічні жінки можуть потрапляти в жіночі притулки для жертв домашнього насильства та жіночі в'язниці. Письменниця виступала проти поправок до закону про визнання статі, згідно з якими трансгендерним людям не доведеться отримувати медичного обґрунтування для юридичного визнання статі. При цьому вона захищала тих, хто передумав міняти стать, виступала за права вчених-феміністок, які зазнали нападів з боку ЛГТБ-активістів.

Журналістка Памела Пол написала колонку в The New York Times, в якій розкритикувала хейтерів та впливових активістів із захисту прав трансгендерних людей за розпалювання "кампанії проти Роулінг, так само небезпечної, як і абсурдної". 

Журналістка зазначила, що звинувачення у трансфобії, висунуті проти авторки книг про Гаррі Поттера, зробили Джоан мішенню для словесних образ, домагань та загроз сексуального та іншого фізичного насильства, включаючи загрози вбивством.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Волан-де-Морта, англійський актор Рейф Файнз, вступився за Джоан Роулінг з цього питання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:36 Чарльз III прокоментував стан здоров'я королеви-консорта Камілли, яка хвора на COVID-19

18:35 Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках фронту та зазнає значних втрат, — Генштаб

18:35 Франція відправила Україні Akeron: що про нього відомо

18:31 Євген Коноплянка повертається до збірної України: це особисте рішення Руслана Ротаня

18:31 Мобілізація після 60 років: за яких умов це можливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

18:17 США надає Індії свої літаки в обмін на відмову від покупки зброї у рф, — Reuters

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

18:14 Україна отримала ще понад 200 млн доларів позики від Світового банку: на що підуть кошти

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Новина з відео

17:22 «Це таємна програма»: російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:04 Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

Новина з відео

14:35 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки "Танцюю, як в останній раз"

Новина з відео

13:15 Армія рф може завдати ракетного удару навіть просто зараз, — Гуменюк

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Актуальне по темі

None 17 Лютий 18:35

Чарльз III прокоментував стан здоров'я королеви-консорта Камілли, яка хвора на COVID-19

None 17 Лютий 18:35

Ворог зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках фронту та зазнає значних втрат, — Генштаб

None 17 Лютий 18:34

Франція відправила Україні Akeron: що про нього відомо

None 17 Лютий 18:15

Євген Коноплянка повертається до збірної України: це особисте рішення Руслана Ротаня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB