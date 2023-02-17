The New York Times та авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг в епіцентрі трансфобного скандалу

Британська письменниця Джоан Роулінг

Вже кілька років британську письменницю, авторку романів про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг критикують трансгендери. Все через її скандальний пост про ЛГБТ-спільноту.

Тепер в епіцентрі скандалу опинилось і впливове видання The New York Times.

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До редакції були надіслані два відкриті листи, які засуджують те, як упереджено видання висвітлює проблеми трансгендерних людей та охорони здоров'я, що обслуговує таких чоловіків та жінок під час зміни статі. Листи були підписані сотнями людей, включаючи співробітників The New York Times, знаменитостей, журналістів, авторів та інших прихильників.

Раніше Роулінг говорила, що тільки біологічні жінки можуть потрапляти в жіночі притулки для жертв домашнього насильства та жіночі в'язниці. Письменниця виступала проти поправок до закону про визнання статі, згідно з якими трансгендерним людям не доведеться отримувати медичного обґрунтування для юридичного визнання статі. При цьому вона захищала тих, хто передумав міняти стать, виступала за права вчених-феміністок, які зазнали нападів з боку ЛГТБ-активістів.

Журналістка Памела Пол написала колонку в The New York Times, в якій розкритикувала хейтерів та впливових активістів із захисту прав трансгендерних людей за розпалювання "кампанії проти Роулінг, так само небезпечної, як і абсурдної".

Журналістка зазначила, що звинувачення у трансфобії, висунуті проти авторки книг про Гаррі Поттера, зробили Джоан мішенню для словесних образ, домагань та загроз сексуального та іншого фізичного насильства, включаючи загрози вбивством.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Волан-де-Морта, англійський актор Рейф Файнз, вступився за Джоан Роулінг з цього питання.