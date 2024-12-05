Сколько стоит поужинать с Дональдом и Меланией Трамп

47-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Мелания Трамп почти не участвовала в предвыборной кампании своего мужа, однако согласилась помочь ему собрать средства на инаугурацию. Она готова явиться на ужин с новоизбранным президентом и его сторонниками перед инаугурацией 2025 года вместе с участниками, которые пожертвуют Трампу 1 миллион долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Издание сообщает, что во флаере под названием "Удобства инаугурационного комитета Трампа-Венса" говорится, что "элегантный ужин с президентом Дональдом Трампом и госпожой Меланией Трамп" 19 января, названный "главным событием инаугурации", станет доступным для тех, кто лично выпишет чек на 1 миллион долларов или же соберет 2 миллиона долларов на инаугурацию Трампа.

47-й президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Reuters

Доноры также получат по шесть билетов на церемонию приведения к присяге 20 января, а также смогут поужинать с его соратником Джей Ди Венсом и его женой.

Напомним, поступок Мелании Трамп заставил Дональда передумать и не выгонять из страны принца Гарри. Также мы рассказывали о крупнейших новогодних скандалах первой леди, которые до сих пор вспоминают в соцсетях.