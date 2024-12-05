Скільки вартує повечеряти із Дональдом та Меланією Трамп

47-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Меланія Трамп майже не брала участі у передвиборчій кампанії свого чоловіка, проте погодилась допомогти йому зібрати кошти на інавгурацію. Вона готова з'явитися на вечерю з новообраним президентом та його прихильниками перед інавгурацією 2025 року разом із учасниками, які пожертвують Трампу 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання повідомляє, що у флаєрі під назвою "Вигоди інавгураційного комітету Трампа-Венса" йдеться, що "елегантна вечеря з президентом Дональдом Трампом і пані Меланією Трамп" 19 січня названа "головною подією інавгурації", стане доступною для тих, хто особисто випише чек на 1 мільйон доларів або ж збере 2 мільйони доларів на інавгурацію Трампа.

47-й президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Reuters

Донори також отримають по шість квитків на церемонію приведення до присяги 20 січня, а також зможуть повечеряти з ого соратником Джей Ді Венсом і його дружиною.

Нагадаємо, вчинок Меланії Трамп змусив Дональда передумати і не виганяти з країни принца Гаррі. Також ми розповідали про найбільших новорічний скандал першої леді, який досі згадають у соцмережах.