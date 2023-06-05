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The Washington Post поиздевался над Путиным в карикатуре

5 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
The Washington Post поиздевался над Путиным в карикатуре
Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Издание The Washington Post высмеяло дерзкое поведение российского президента Владимира Путина. Издание нарисовало на руководителя РФ карикатуру.

Художник The Washington Post Майкл де Аддер изобразил раздавленного Путина, который после встречи с украинцами оказался прикован к земле. Вместе со своим конем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Некоторым людям не понравилась эта карикатура. Они, похоже, озабочены жестоким обращением с животным: будто я с натуры рисовал связанного коня", — прокомментировал в Twitter Майкл де Аддер.

При этом художник иронически отметил, что при создании карикатуры ни одно животное не пострадало.

Пост Майкл де Аддер в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война против Украины стала стратегической неудачей Путина. Он сообщил, что Белый дом ищет способ, как завершить войну мирным путем.

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