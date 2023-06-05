The Washington Post познущався з Путіна у карикатурі

Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS

Видання The Washington Post висміяло зухвалу поведінку російського президента Володимира Путіна. Видання намалювало на керманича РФ карикатуру.

Художник The Washington Post Майкл де Аддер зобразив розчавленого Путіна, який після зустрічі з українцями опинився прикутим до землі. Разом зі своїм конем. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Деяким людям не сподобалася ця карикатура. Вони, схоже, стурбовані жорстоким поводженням з твариною: ніби я з натури малював зв’язаного коня!", — прокоментував у Twitter Майкл де Аддер.

При цьому художник іронічно зазначив, що під час створення карикатури жодна тварина не постраждала.

Пост Майкл де Аддер у Twitter. Фото: скріншот

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна проти України стала стратегічною невдачею Путіна. Він повідомив, що Білий дім шукає спосіб, як завершити війну мирним шляхом.