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"Ты просто петух", — Дантес гневно отреагировал на мем Илона Маска о Зеленском

2 октября 2023 18:29
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Ты просто петух", — Дантес гневно отреагировал на мем Илона Маска о Зеленском
Певец Владимир Дантес. Скриншот с видео
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Владимир Дантес отреагировал на скандальный мем о Зеленском, который сегодня миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в Х (бывший Твиттер). Сначала певец выразил свое возмущение в сторис в Instagram, а позже опубликовал ответ на твит Маска.

Гневное сообщение Дантес опубликовал в соцсети Х.

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"Насмехается над всеми нами"

Илон Маск поделился старым мемом о президенте Владимире Зеленском, который "постоянно просит о военной помощи" и добавил к нему циничную подпись.

 

мем Илона Маска о Зеленском
Мэм Илона Маска о Зеленском. Скриншот из Х: Elon Musk

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", — написано в меме.

Певец Владимир Дантес разозлился из-за такого поступка бизнесмена и, опубликовав мем у себя в сторис, отметил, что Маск позволяет себе насмехаться над нами всеми.

 

Сторис Владимира Дантеса в Instagram:
volodymyrdantes

Позже он решил написать ответ Илону Маску и он получился достаточно жесткий.

 

Сторис Владимира Дантеса в Instagram:
volodymyrdantes

"Ты насмехаешься над украинцами. Я думал ты сильный, а ты просто петух. О, кажется, что-то у тебя во рту… Я думаю это *** Путина", — написал Дантес в твите.

Исполнитель также призвал своих поклонников ответить что-то Илону Маску.

Кто еще отреагировал

В образе Гитлера Илона Маска изобразил звездный повар Эктор Хименес-Браво. После оскорбительного мема с президентом Зеленским Эктор опубликовал сторис, в которых назвал миллиардера пророссийским, а его поступок неразумным.

 

Сторис Эктора Хименеса-Браво в Instagram:
hectorjimenezbravo

Также на ситуацию отреагировал блогер Влад Шевченко. Когда-то он записывал пародийное видео о твите Илона Маска, в котором тот предложил отдать Крым россиянам. Влад отметил, что это видео можно смело отнести и к актуальному ляпу бизнесмена.

 

Напомним, Илон Маск опубликовал циничный мем о Зеленском и помощи Украине.

Также мы сообщали, что "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.

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