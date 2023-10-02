"Ти просто півень", — Дантес гнівно відреагував на мем Ілона Маска про Зеленського

Співак Володимир Дантес. Скриншот з відео

Володимир Дантес відреагував на скандальний мем про Зеленського, який сьогодні мільярдер Ілон Маск опублікував на своїй сторінці у Х (колишній Твіттер). Спочатку співак виказав своє обурення в сторіс в Instagram, а пізніше опублікував відповідь на твіт Маска.

Гнівний допис Дантес опублікував у соцмережі Х.

Читайте також:

"Насміхається над усіма нами"

Ілон Маск поділився старим мемом про президента Володимира Зеленського, який "постійно просить про військову допомогу" і додав до нього цинічний підпис.

Мем Ілона Маска про Зеленського. Скриншот з Х: Elon Musk

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", — написано в мемі.

Співак Володимир Дантес розізлився через такий вчинок бізнесмена і, опублікувавши мем у себе в сторіс, зазначив, що Маск дозволяє собі насміхатися над нами всіма.

Сторіс Володимира Дантеса в Instagram:

volodymyrdantes

Пізніше він вирішив написати відповідь Ілону Маску і вона вийшла досить жорстка.

Сторіс Володимира Дантеса в Instagram:

volodymyrdantes

"Ти насміхаєшся над українцями. Я думав ти сильний, а ти просто півень. О, здається щось у тебе в роті… Я думаю це *** Путіна", — написав Дантес у твіті.

Виконавець також закликав своїх прихильників відповісти щось Ілону Маску.

Хто ще відреагував

В образі Гітлера Ілона Маска зобразив зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво. Після образливого мема з президентом Зеленським Ектор опублікував сторіс, в яких назвав мільярдера проросійським, а його вчинок нерозумним.

Сторіс Ектора Хіменеса-Браво в Instagram:

hectorjimenezbravo

Також на ситуацію відреагував блогер Влад Шевченко. Колись він записував пародійне відео щодо твіта Ілона Маска, у якому той запропонував віддати Крим росіянам. Влад зазначив, що це відео можна сміливо віднести і до актуального ляпа бізнесмена.

Нагадаємо, Ілон Маск опублікував цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні.

Також ми повідомляли, що "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.