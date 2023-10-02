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"Ти просто півень", — Дантес гнівно відреагував на мем Ілона Маска про Зеленського

2 жовтня 2023 18:29
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Ти просто півень", — Дантес гнівно відреагував на мем Ілона Маска про Зеленського
Співак Володимир Дантес. Скриншот з відео
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Володимир Дантес відреагував на скандальний мем про Зеленського, який сьогодні мільярдер Ілон Маск опублікував на своїй сторінці у Х (колишній Твіттер). Спочатку співак виказав своє обурення в сторіс в Instagram, а пізніше опублікував відповідь на твіт Маска.

Гнівний допис Дантес опублікував у соцмережі Х.

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"Насміхається над усіма нами"

Ілон Маск поділився старим мемом про президента Володимира Зеленського, який "постійно просить про військову допомогу"  і додав до нього цинічний підпис.

 

мем Илона Маска о Зеленском
Мем Ілона Маска про Зеленського. Скриншот з Х: Elon Musk

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", — написано в мемі. 

Співак Володимир Дантес розізлився через такий вчинок бізнесмена і, опублікувавши мем у себе в сторіс, зазначив, що Маск дозволяє собі насміхатися над нами всіма. 

 

Сторіс Володимира Дантеса в Instagram: 
volodymyrdantes

Пізніше він вирішив написати відповідь Ілону Маску і вона вийшла досить жорстка. 

 

Сторіс Володимира Дантеса в Instagram: 
volodymyrdantes

"Ти насміхаєшся над українцями. Я думав ти сильний, а ти просто півень. О, здається щось у тебе в роті… Я думаю це *** Путіна", — написав Дантес у твіті. 

Виконавець також закликав своїх прихильників відповісти щось Ілону Маску. 

Хто ще відреагував

В образі Гітлера Ілона Маска зобразив зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво. Після образливого мема з президентом Зеленським Ектор опублікував сторіс, в яких назвав мільярдера проросійським, а його вчинок нерозумним. 

 

Сторіс Ектора Хіменеса-Браво в Instagram: 
hectorjimenezbravo

Також на ситуацію відреагував блогер Влад Шевченко. Колись він записував пародійне відео щодо твіта Ілона Маска, у якому той запропонував віддати Крим росіянам. Влад зазначив, що це відео можна сміливо віднести і до актуального ляпа бізнесмена. 

 

Нагадаємо, Ілон Маск опублікував цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні.

Також ми повідомляли, що "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.

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