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Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

25 января 2023 13:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды
Певица Тина Кароль
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В среду, 25 января, свой день рождения отмечает певица Тина Кароль. Представительнице Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2006" исполнилось 38 лет. По этому случаю певица представила патриотическую коллекцию одежды совместно с брендом ONEBYONE.

Об этом Кароль сообщила в своем Instagram.

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Подробности

В линейку вошли трикотажные костюмы и платья, кардиганы, трендовые балаклавы, джинсовая максиюбка и многое другое.

"Почти полгода мы работали над коллекцией, вдохновленной украинцами — сильными, стильными и свободными создавать одну историю. На одежде изображен принт из трех любимых каждому украинцу букв — ВСУ и аист оригами — символ надежды, веры, несокрушимости, а также ценности мира и семьи", — написала Кароль.

Фотосъемка коллекции проходила в Киеве в начале этого года в условиях постоянных отключений электроэнергии, сирен и угроз ударов врага. Это первая полноценная коллекция одежды от Тины Кароль. Часть средств от продаж пойдет для защитниц на фронте.

Напомним, ранее мы писали, что благотворительный фонд певицы Тины Кароль передал Украине пол тысячи генераторов из Японии.

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