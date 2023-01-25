Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом
В среду, 25 января, свой день рождения отмечает певица Тина Кароль. Представительнице Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2006" исполнилось 38 лет. По этому случаю певица представила патриотическую коллекцию одежды совместно с брендом ONEBYONE.
Об этом Кароль сообщила в своем Instagram.
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Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом
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В линейку вошли трикотажные костюмы и платья, кардиганы, трендовые балаклавы, джинсовая максиюбка и многое другое.
"Почти полгода мы работали над коллекцией, вдохновленной украинцами — сильными, стильными и свободными создавать одну историю. На одежде изображен принт из трех любимых каждому украинцу букв — ВСУ и аист оригами — символ надежды, веры, несокрушимости, а также ценности мира и семьи", — написала Кароль.
Фотосъемка коллекции проходила в Киеве в начале этого года в условиях постоянных отключений электроэнергии, сирен и угроз ударов врага. Это первая полноценная коллекция одежды от Тины Кароль. Часть средств от продаж пойдет для защитниц на фронте.
Напомним, ранее мы писали, что благотворительный фонд певицы Тины Кароль передал Украине пол тысячи генераторов из Японии.