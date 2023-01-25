Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу

Співачка Тіна Кароль

В середу, 25 січня, свій день народження святкує співачка Тіна Кароль. Представниці від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2006" виповнилось 38 років. З цієї нагоди співачка презентувала патріотичну колекцію одягу спільно з брендом ONEBYONE.

Про це Кароль повідомила у своєму Instagram.

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До лінійки увійшли трикотажні костюми та плаття, кардигани, трендові балаклави, джинсова максіспідниця та багато іншого одягу.

"Майже пів року ми працювали над колекцією, натхненною українцями — сильними, стильними та вільними створювати одну історію. На одягу зображено принт із трьох улюблених кожному українцю букв — ЗСУ та лелека оригамі — символ надії, віри, незламності, а також цінності миру та сім'ї", — написала Кароль.

Фотозйомка колекції проходила в Києві на початку 2023 року, в умовах постійних відключень електроенергії, сирен та загроз ударів ворога. Це перша повноцінна колекція одягу від Тіни Кароль. Частина коштів від продажу піде для захисниць на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд співачки Тіни Кароль передав Україні пів тисячі генераторів із Японії.