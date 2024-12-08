Тина Кароль показала сына в военной форме

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась редкой фотографией вместе со своим 16-летним сыном Вениамином. Звезда позировала перед камерой в пиксельной форме.

Фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Звезда часто общается с поклонниками и делится своим опытом. Один из подписчиков сравнил певицу с героиней фильма "Терминатор" Сарой Коннор.

Исполнительница поделилась кадром из семейного архива, на котором позирует вместе с 16-летним сыном Вениамином в военной форме. Вероятно, фото было сделано летом, когда звезда проходила военную подготовку с бойцами "Азова". Тина сравнила юношу с главным героем фильма Джоном Коннором.

"Именно ее сын — Джон Коннор — станет тем человеком, который возглавит Сопротивление людей в войне с машинами", — написала Кароль.

Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как мотивирует себя заниматься спортом.

Также мы писали, что в сети вспомнили громкую ссору между Кароль и Лободой.