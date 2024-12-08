Тіна Кароль показала сина у військовій формі

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася рідкісною світлиною разом зі своїм 16-річним сином Веніаміном. Зірка позувала перед камерою у піксельній формі.

Фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка часто спілкується з шанувальниками та ділиться своїм досвідом. Один із підписників порівняв співачку із героїнею фільму "Термінатор" Сарою Коннор.

Виконавиця поділилася кадром із сімейного архіву, на якому позує разом із 16-річним сином Веніаміном у військовій формі. Ймовірно, фото було зроблено влітку, коли зірка проходила військову підготовку з бійцями "Азову". Тіна порівняла юнака із головним героєм стрічки Джоном Коннором.

"Саме її син — Джон Коннор — стане тією людиною, яка очолить Опір людей у війні з машинами", — написала Кароль.

Тіна Кароль із сином Веніаміном. Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, як мотивує себе займатися спортом.

Також ми писали, що в мережі пригадали гучну сварку між Кароль та Лободою.