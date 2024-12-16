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Тетя Русланы не может уехать из России — почему

16 декабря 2024 21:56
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Руслана призналась, почему ее тетя не уезжает из России
Певица Руслана. Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Известная певица Руслана рассказала о своих родственниках, во время войны проживающих в России. Ее тетя страдает из-за репутации певицы, однако поддерживает Украину.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Руслана призналась, почему ее тетя не уезжает из России

Тетя артистки Русланы Лыжичко до сих пор проживает в России. Она единственная из родственников певицы, которая не смогла уехать. Однако если в 2014 году тетя не могла понять оккупацию Украины, то в 2022 году сразу сознательно признала россиян преступниками и не покинула их страну только из-за опасности.

"Во время Майдана она не поняла, что происходит. Мы уже не имели сил тогда объяснять. А сейчас она полностью с нами душой. Она жила во Львове, а работала в Польше. Моя племянница, дочь тети, вообще в Швейцарии работает IT-специалисткой. Она сразу уехала. Только тетя осталась. Мне ее очень жаль", — сказала Руслана.

Родственница звезды страдает из-за статуса "тети Русланы". Однако какие именно притеснения она испытала — неизвестно.

"Я хотела бы, чтобы она была с дочерью. Не хочу, чтобы она оставалась там. Но пока нет такой возможности уехать. У нее есть проблемы из-за того, что "тетя Русланы", как и во время Майдана", — призналась исполнительница.

Напомним, Руслана поделилась эксклюзивными кадрами своего нового музыкального шоу. Также в начале года певицу ограбили мошенники.

Руслана Лыжичко семья певица війна Россия

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