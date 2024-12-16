Руслана зізналась, чому її тітка не їде з Росії — відео

Співачка Руслана. Фото: скриншот

Відома співачка Руслана розповіла про своїх родичів, які під час війни проживають в Росії. Її тітка страждає від репутації співачки, однак підтримує Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Тітка артистки Руслани Лижичко досі проживає в Росії. Вона єдина з родичів співачки, яка не змогла виїхати. Однак якщо в 2014 році тітка не могла зрозуміти окупацію України, то в 2022 році одразу свідомо визнала росіян злочинцями і не покинула їхню країну лише через небезпеку.

"Під час Майдану вона не зрозуміла, що відбувається. Ми вже не годні тоді були пояснювати. А зараз вона повністю з нами душею. Вона жила у Львові, а працювала у Польщі. Моя племінниця, донька тітки, взагалі у Швейцарії працює IT-спеціалісткою. Вона одразу виїхала. Тільки тітка залишилася. Ми спілкуємося, іноді мені її дуже шкода", — висловилась Руслана.

Родичка зірки страждає від статусу "тітки Руслани". Однак яких саме утисків вона зазнала — невідомо.

"Я хотіла б, щоб вона була з донькою. Не хочу, щоб вона залишалася там. Але поки немає такої можливості виїхати. Вона має проблеми через те, що "тітка Руслани", як і під час Майдану", — зізналася виконавиця.

Нагадаємо, Руслана поділилась ексклюзивними кадрами свого нового музичного шоу. Також на початку року співачку пограбували шахраї.