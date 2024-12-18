Том Круз получил награду от Департамента ВМС США

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Голливудского актера Тома Круза наградили "За выдающиеся заслуги перед обществом" (DPS). Его роли в кино внесли значительный вклад в работу военно-морских сил США.

Об этом пишет CNN.

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Министр ВМС США Карлос Дель Торо вручил награду и поблагодарил Тома Круза за то, что "его работа вдохновила молодое поколение на службу во флоте и морской пехоте США".

"Я счастлив, что смог стать источником вдохновения для многих моряков, которые служат сегодня или служили в прошлом", — поблагодарил актер.

Награда DPS является самым высоким отличием ВМС, которым может быть удостоено лицо, не входящее в состав военно-морского ведомства.

Круз известен по главной роли в классическом фильме 1986 года "Лучший стрелок", в котором он сыграл пилота истребителя ВМС, и сиквелом 2022 года "Лучший стрелок: Маверик", собравший в прокате более 1 миллиарда долларов. Роль Круза в ленте "Лучший стрелок" увеличила спрос на должность пилотов в ряды ВМС в то время.

Напомним, друзья Тома Круза рассказали о его романе с россиянкой. А также актер исполнил безумный трюк на Олимпийских Играх.