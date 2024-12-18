Том Круз отримав нагороду від  Департаменту ВМС США

Том Круз отримав нагороду за популяризацію служби у війську
Голлівудського актора Тома Круза нагородили "За видатні заслуги перед суспільством" (DPS). Його ролі в кіно зробили значний внесок у роботу військово-морських сил США.
Про це пише CNN.
Тома Круза нагородив Департамент ВМС США
Міністр ВМС США Карлос Дель Торо вручив нагороду та подякував Тому Крузу за те, що "його робота надихнула молоде покоління на службу у флоті і морській піхоті США".
"Я щасливий, що зміг стати джерелом натхнення для багатьох моряків, які служать сьогодні або служили в минулому", — подякував за відзнаку актор.
Нагорода DPS є найвищою відзнакою ВМС, якої може бути удостоєна особа, що не входить до складу військово-морського відомства.
Круз відомий за головною роллю у класичному фільмі 1986 року "Найкращий стрілець", в якому він зіграв пілота винищувача ВМС, та сиквелом 2022 року "Найкращий стрілець: Маверік", який зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів. Роль Круза у стрічці "Найкращий стрілець" збільшила попит на посаду пілотів до лав ВМС у той час.
Нагадаємо, друзі Тома Круза розповіли про його роман з росіянкою. А також актор виконав шалений трюк на Олімпійських Іграх.
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