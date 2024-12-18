Том Круз отримав нагороду від  Департаменту ВМС США

Актор Том Круз. Фото: Reuters

Голлівудського актора Тома Круза нагородили "За видатні заслуги перед суспільством" (DPS). Його ролі в кіно зробили значний внесок у роботу військово-морських сил США.

Про це пише CNN.

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Міністр ВМС США Карлос Дель Торо вручив нагороду та подякував Тому Крузу за те, що "його робота надихнула молоде покоління на службу у флоті і морській піхоті США".

"Я щасливий, що зміг стати джерелом натхнення для багатьох моряків, які служать сьогодні або служили в минулому", — подякував за відзнаку актор.

Нагорода DPS є найвищою відзнакою ВМС, якої може бути удостоєна особа, що не входить до складу військово-морського відомства.

Круз відомий за головною роллю у класичному фільмі 1986 року "Найкращий стрілець", в якому він зіграв пілота винищувача ВМС, та сиквелом 2022 року "Найкращий стрілець: Маверік", який зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів. Роль Круза у стрічці "Найкращий стрілець" збільшила попит на посаду пілотів до лав ВМС у той час.

Нагадаємо, друзі Тома Круза розповіли про його роман з росіянкою. А також актор виконав шалений трюк на Олімпійських Іграх.