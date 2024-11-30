Что посмотреть вечером — 5 фильмов о Рождестве от Netflix

Фильм "Пылкий снеговик". Фото: скриншот

Рождество уже почти на пороге, и ничто так не добавляет праздничного настроения, как новогодние фильмы. На платформе Netflix появились новые картины, которые достойны вашего внимания.

Редакция Новини.LIVE делится с вами атмосферной подборкой.

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Жаркий снеговик

Это романтическая комедия о владелице кафе Кэти. Девушка случайно оживляет снеговика, надевая на него шарф во время конкурса скульптур. Снеговик, по имени Джек, становится похожим на человека и постепенно выстраивает теплую эмоциональную связь с Кэти. Их волшебный роман развивается на фоне торжественной атмосферы.

Наш маленький секрет

Это тоже ромком, впрочем уже не столь сладкий. Девушка Эйвери верит, что давно оставила прошлое позади, однако на Рождество жизнь несколько смеется над ее уверенностью. Главная героиня имеет новые отношения, но тяжело переживает новость, что ее бывший парень Логан встречается с сестрой ее нынешнего парня. Этот неожиданный поворот событий приводит к хаотическому и забавному семейному собранию.

Праздничные джентльмены

Бывшая профессиональная танцовщица Эшли возвращается в родной городок. Она должна спасти концертный зал своих родителей. Она решает устроить мужское рождественское шоу и попадает в комедийную перепалку.

Снежная сестра

Это трогательная норвежская рождественская драма. Мальчик Кристиан ежегодно празднует день рождения в канун Рождества, впрочем, в этом году не может, ведь тяжело переживает смерть сестры. Вся его семья в трауре. Вдруг герой встречает девочку Гедвиг, буквально дышащую рождественским духом, и Кристиан начинает снова верить в чудеса.

Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер

7 декабря на платформе появится и рождественский подарок для фанатов поп-иконы и актрисы Сабрины Карпентер. Звезда выпустит праздничный мюзикл, исполненный "хитов, неожиданных дуэтов и комедийных эпизодических ролей". Это особенное варьете: в программе — песни из нового праздничного мини альбома Карпентер fruitcake, а также выступления звезд — от Кары Делевинь до Tyla.

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