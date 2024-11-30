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Топ-5 нових фільмів з різдвяною атмосферою на Netflix

30 листопада 2024 23:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Що подивитись ввечері — 5 фільмів про Різдво від Netflix
Фільм "Палкий сніговик". Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Різдво вже майже на порозі, і ніщо так не додає святкового настрою, як новорічні фільми. На стрімінговій платформі Netflix з'явились нові картини, які варті вашої уваги. 

Редакція Новини.LIVE ділиться з вами атмосферною добіркою.

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Палкий сніговик

Це романтична комедія про власницю кафе Кеті. Дівчина випадково оживляє сніговика, коли вдягає на нього шарф під час конкурсу скульптур. Сніговик, на ім'я Джек, стає схожим на людину й поступово вибудовує теплий емоційний зв'язок із Кеті. Їхній магічний роман розвивається на тлі святкової атмосфери.

Наш маленький секрет

Це також ромком, втім вже не настільки солодкий. Дівчина Ейвері вірить, що давно залишила минуле позаду, однак на Різдво життя дещо глузує з її впевненості. Головна героїня має нові стосунки, але важко переживає новину, що її колишній хлопець Логан зустрічається з сестрою її нинішнього хлопця. Цей несподіваний поворот подій призводить до хаотичного й кумедного сімейного зібрання.

Святкові джентльмени

Колишня професійна танцівниця Ешлі повертається до рідного містечка. Вона має врятувати концертну залу своїх батьків. Вона вирішує влаштувати чоловіче різдвяне шоу і втрапляє в комедійну перепалку. 

Снігова сестра

Це зворушлива норвезька різдвяна драма. Хлопчик Крістіан щороку святкує день народження напередодні Різдва, втім цьогоріч не може, адже важко переживає смерть сестри. Вся його родина в жалобі. Раптом герой зустрічає дівчинку Гедвіґ, яка буквально дихає різдвяним духом, і Крістіан починає знову вірити у дива. 

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер

7 грудня на стримінговій платформі з'явиться і  різдвяний подарунок для фанатів поп-ікони та акторки Сабріни Карпентер. Зірка випустить святковий мюзикл, сповненій "хітів, несподіваних дуетів і комедійних епізодичних ролей". Це особливе вар’єте: у програмі — пісні зі нового святкового мініальбому Карпентер fruitcake, а також виступи зірок — від Кари Делевінь до Tyla.

Нагадаємо, які українські серіали про кохання варто подивитись. Також ми писали про 5 найкращих фільмів за історію українського кінематографа. 

свята кіно Netflix Різдво красиві фільми

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