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"Тора" Криса Хемсворта подожгли на глазах фанатов

11 мая 2023 11:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Криса Хемсворта подожгли во время съемок боевика – огонь был настоящим
Актер Крис Хемсворт в фильме "Тайлер Рейк: Операции по спасению 2". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный австралийский актер и звезда фильмов "Тор" и "Мстители" от Marvel Крис Хемсворт удивил своих поклонников сильной отдачей в кино. Как оказывается, известного актера по–настоящему подожгли во время съемок боевика с его участием.

Об этом сообщает портал "Empire"

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Настоящие актеры всегда пытаются сыграть свою роль так, чтобы поклонники были в восторге. Иногда даже они готовы на большие риски, чтобы запомниться зрителям и доказать тот факт, что они достойны этой роли для большой популярности.

Об этом, вероятно, подумал и австралийский актер и звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт, который пошел на серьезные риски для съемок эффектного фильма. Так, он согласился поджечь себя ради эффектной сцены в известном боевике "Тайлер Рейк: Операции по спасению 2".

Фильм "Тайлер Рейк: Операции по спасению 2"
Актер Крис Хемсворт в фильме "Тайлер Рэйк: Операции по спасению 2". Фото: YouTube

Режиссер фильма Сэм Харгрейв отметил, что огонь, который был в экшн–сцене, был настоящим. Чтобы не нанести Крису вреда, на него одели много разных курток с разными слоями. Актер весь вечер избивал людей, а на нем пылал огонь.

"Снимаю шляпу перед Крисом. Огонь был не нарисован. Ему приходилось повторять сцену снова и снова. Я знаю не так много людей, не говоря уже о голливудских знаменитостях, которые позволят вам поджечь себя в кадре. Мы подготовили для него кучу разных курток с разными шарами. Мы подожгли Криса Хемсворта, и он весь вечер избивал людей. Это было просто невероятно", – отметил режиссер фильма.

Стоит отметить, что сцена с огнем, где сыграл Крис Хемсворт, начинается в трейлере на 57 секунде. Кстати, эту сцену съемочная группа сняла одним дублем всего за 14 минут.

Напомним, мы писали о том, что известный австралийский актер Лиам Хемсворт сыграет роль в сериале "Ведьмак".

Ранее мы рассказывали о том, что звезда Marvel Джереми Реннер вышел на связь после получения серьезной травмы.

Также мы сообщали о том, что актер Крис Хемсворт занял второе место в рейтинге самых красивых людей в мире.

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