Кріса Гемсворта підпалили під час зйомок бойовика – вогонь був справжнім

Актор Кріс Гемсворт у фільмі "Тайлер Рейк: Операції з порятунку 2". Фото: скріншот з YouTube

Відомий австралійський актор та зірка фільмів "Тор" та "Месники" від Marvel Кріс Гемсворт здивував своїх шанувальників сильною віддачою у кіно. Як виявляється, відомого актора по–справжньому підпалили під час зйомок бойовика за його участю.

Про це повідомляє портал "Empire"

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Справжні актори завжди намагаються зіграти свою роль так, щоб шанувальники були у захваті. Інколи навіть вони готові на великі ризики, аби запам’ятатися глядачам та довести той факт, що вони гідні цієї ролі задля великої популярності.

Про це, ймовірно, подумав й австралійський актор та зірка кіновсесвіт Marvel Кріс Гемсворт, який пішов на серйозні ризики задля зйомок ефектного фільму. Так, він погодився підпалити себе заради ефектної сцени у відомому бойовику "Тайлер Рейк: Операції з порятунку 2".

Актор Кріс Гемсворт у фільмі "Тайлер Рейк: Операції з порятунку 2". Фото: YouTube

Режисер фільму Сем Харґрейв зазначив, що вогонь, який був у екшн–сцені, був справжнім. Щоб не завдати Крісу шкоди, на нього одягли багато різних курток з різними шарами. Актор весь вечір бив людей, а на ньому палав вогонь.

"Знімаю капелюх перед Крісом. Вогонь був не намальованим. Йому доводилося повторювати сцену знову і знову. Я знаю не так багато людей, не кажучи вже про голлівудських знаменитостей, які дозволять вам підпалити себе в кадрі. Ми підготували для нього купу різних курток із різними шарами. Ми підпалили Кріса Гемсворта, і він весь вечір бив людей. Це було просто неймовірно", – зазначив режисер фільму.

Варто зазначити, що сцену з вогнем, де зіграв Кріс Гемсворт, починається у трейлері на 57 секунді. До речі, цю сцену знімальна група зняла одним дублем лише за 14 хвилин.

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