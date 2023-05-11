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"Тора" Кріса Гемсворта підпалили на очах фанатів

11 травня 2023 11:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кріса Гемсворта підпалили під час зйомок бойовика – вогонь був справжнім
Актор Кріс Гемсворт у фільмі "Тайлер Рейк: Операції з порятунку 2". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий австралійський актор та зірка фільмів "Тор" та "Месники" від Marvel Кріс Гемсворт здивував своїх шанувальників сильною віддачою у кіно. Як виявляється, відомого актора по–справжньому підпалили під час зйомок бойовика за його участю.

Про це повідомляє портал "Empire"

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Справжні актори завжди намагаються зіграти свою роль так, щоб шанувальники були у захваті. Інколи навіть вони готові на великі ризики, аби запам’ятатися глядачам та довести той факт, що вони гідні цієї ролі задля великої популярності.

Про це, ймовірно, подумав й австралійський актор та зірка кіновсесвіт Marvel Кріс Гемсворт, який пішов на серйозні ризики задля зйомок ефектного фільму. Так, він погодився підпалити себе заради ефектної сцени у відомому бойовику "Тайлер Рейк: Операції з порятунку 2".

Фильм "Тайлер Рейк: Операции по спасению 2"
Актор Кріс Гемсворт у фільмі "Тайлер Рейк: Операції з порятунку 2". Фото: YouTube

Режисер фільму Сем Харґрейв зазначив, що вогонь, який був у екшн–сцені, був справжнім. Щоб не завдати Крісу шкоди, на нього одягли багато різних курток з різними шарами. Актор весь вечір бив людей, а на ньому палав вогонь.

"Знімаю капелюх перед Крісом. Вогонь був не намальованим. Йому доводилося повторювати сцену знову і знову. Я знаю не так багато людей, не кажучи вже про голлівудських знаменитостей, які дозволять вам підпалити себе в кадрі. Ми підготували для нього купу різних курток із різними шарами. Ми підпалили Кріса Гемсворта, і він весь вечір бив людей. Це було просто неймовірно", – зазначив режисер фільму.

Варто зазначити, що сцену з вогнем, де зіграв Кріс Гемсворт, починається у трейлері на 57 секунді. До речі, цю сцену знімальна група зняла одним дублем лише за 14 хвилин.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий австралійський актор Ліам Гемсворт зіграє роль у серіалі "Відьмак".

Раніше ми розповідали про те, що зірка Marvel Джеремі Реннер вийшов на зв’язок після отримання серйозної травми.

Також ми повідомляли про те, що актор Кріс Гемсворт посів друге місце у рейтингу найкрасивіших людей у світі.

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