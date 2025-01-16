Трамп хочет, чтобы Сталлоне, Гибсон и Войт вернули сильный Голливуд — детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп стремится вернуть "старый" и сильный Голливуд. Для этого назначил голливудских звезд Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами.

Об этом глава страны написал в своей заметке на платформе Truth Social, передает Variety.

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Дональд Трамп заявил, что Голливуд переживает не лучшие времена и нуждается в переменах. Он выразил уверенность, что Гибсон, Войт и Сталлоне смогут "вытянуть" киноиндустрию из кризиса и сделать ее снова ведущей в мире.

"Они будут выполнять функции специальных посланников для меня с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много бизнеса в иностранные страны, обратно — больше, лучше и сильнее, чем когда-либо! Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!" — написал Трамп.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

Пока неизвестно, что именно будут делать послы и какие меры для увеличения кино индустрии стремятся внедрить.

Напомним, когда Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским. Также мы рассказывали детали предстоящей инаугурации американского президента.