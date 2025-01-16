Трамп хоче, щоб Сталлоне, Гібсон та Войт повернули сильний Голлівуд — деталі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп прагне повернути "старий" та сильний Голлівуд. Для цього призначив голлівудських зірок Мела Гібсона, Джона Войта і Сильвестра Сталлоне спеціальними послами.

Про це очільник країни написав у своєму дописі на платформі Truth Social, передає Variety.

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Дональд Трамп заявив, що Голлівуд переживає не найкращі часи і потребує змін. Він висловив впевненість, що Гібсон, Войт і Сталлоне зможуть "витягнути" кіноіндустрію з кризи і зробити її знову провідною у світі.

"Вони виконуватимуть функції спеціальних посланців для мене з метою повернути Голлівуд, який за останні чотири роки втратив багато бізнесу в іноземні країни, назад — більший, кращий і сильніший, ніж будь-коли! Ці три дуже талановиті людини будуть моїми очима і вухами, і я зроблю те, що вони запропонують. Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, Золотий вік Голлівуду!" — написав Трамп.

Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

Поки невідомо, що саме будуть робити посли та які заходи для збільшення кіноіндустрії прагнуть впровадити.

Нагадаємо, коли Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Зеленським. Також ми розповідали деталі майбутньої інавгурації американського президента.