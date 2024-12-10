Дональд Трамп раскрыл подробности частного разговора с принцем Уильямом

Принц Уэльский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Накануне в столице Франции, Париже, официально открыли восстановленный Собор Парижской Богоматери. Торжества посетил и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он пообщался, в частности, и с принцем Уильямом, который явялется первым в очереди на британский престол.

Об этом сообщает издание Hello.

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Американский политик встретился с 42-летним принцем уже после церемонии открытия Собора Парижской Богоматери. Трамп раскрыл подробности своего частного разговора с будущим королем в Париже в субботу. Встреча прошла в резиденции британского посла, в салоне Jaune.

"Я прекрасно поговорил с принцем. Спросил о его жене, и он сказал, что с ней все хорошо. Спросил про его отца, а он очень тяжело борется. Принц любит своего отца, свою жену, поэтому мы прекрасно разговаривали полчаса, чуть больше получаса", — отметил Дональд Трамп.

Король Чарльз III продолжает лечение, а принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) завершила курс химиотерапии в сентябре. Также в разговоре с принцем Уильямом Дональд Трамп сделал ему комплимент, что тот выглядит прекрасно.

Принц Уильям и Дональд Трамп в Париже. Фото: Reuters

Дональд Трамп сделал принцу Уэльскому немало комплиментов. Фото: Reuters

В ходе 40-минутной встречи политики обсудили ряд глобальных вопросов, но сосредоточились на важности отношений между Великобританией и США. Также новоизбранный президент США (был президентом перед Джо Байденом) поделился теплыми воспоминаниями о покойной королеве Елизавете II.

В последний раз Уильям встречался с мистером Трампом в 2019 году, когда тогдашний президент совершил государственный визит в Великобританию.

Напомним, ранее мы писали, как принц Уильям будет встречать Рождество. Также мы рассказывали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение, которого никто не ожидал.