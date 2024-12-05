Наталья Могилевская попала в скандал из-за рекламы

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Фитнес-тренер Михаил Набоков прокомментировал препараты, которые певица Наталья Могилевская советует своим поклонникам для похудения. Специалист объяснил, действительно ли БАДы могут помочь в достижении желаемого веса.

Соответствующее видео специалист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Одна из поклонниц звезды поинтересовалась, как похудеть на пять килограммов. Могилевская посоветовала использовать комплексы от Fit line. По ее словам, эти препараты вроде бы имеют "чудодейственную формулу" для потери веса и получили Нобелевскую премию.

Михаил Набоков опроверг слова звезды и заявил о том, что сбросить вес помогает только правильное питание и дефицит калорий. По его словам, ни один препарат не умеет сжигать калории.

Тренер также проверил, действительно ли у этого бренда спортивного питания есть Нобелевская премия. Оказалось, что к его разработке действительно причастны ученые, однако разработчики не получали такой премии. Кроме того, эти БАДы не проходили независимые клинические исследования и не доказали свою эффективность на практике.

Сама Могилевская никак не прокомментировала эту ситуацию, однако многие украинцы подвергли критике рекламу известной звезды.

"По вопросам похудения, где есть слово "чудо" уже не вызывает доверия".

"Чего не сделаешь ради денег. Спасибо Вам, за экспертное мнение".

"Правильное и сбалансированное питание + тренировка хотя бы пару раз в неделю и все возможно".

Комментарии под видео тренера Михаила Набокова. Фото: instagram.com/nabokov.coach/

Раньше мы писали о том, что Могилевская показала, как весело провела время с семьей в парке. А также звезда вместе с дочками побывала в Карпатах.