Наталія Могилевська втрапила у скандал через рекламу

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Фітнес-тренер Михайло Набоков прокоментував препарати, які співачка Наталія Могилевська радить своїм шанувальникам для схуднення. Фахівець пояснив, чи дійсно БАДи можуть допомогти у досягненні бажаної ваги.

Відповідне відео фахівець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Одна із шанувальниць зірки поцікавилась, як схуднути на 5 кілограмів. Могилевська порадила вживати комплекси від Fit line. За її словами, ці препарати начебто мають "чудодійну формулу" для втрати ваги та отримали Нобелівську премію.

Михайло Набоков спростував слова зірки та заявив про те, що скинути вагу допомагає лише правильне харчування та дефіцит калорій. За його словами, жоден препарат не вміє "спалювати" калорії.

Тренер також перевірив, чи дійсно цей бренд спортивного харчування має Нобелівську премію. Виявилося, що до його розробки дійсно причетні науковці, проте розробники не отримували такої премії. Окрім того, ці БАДи не проходили незалежних клінічних досліджень та не довели свою ефективність на практиці.

Сама Могилевська ніяк не прокоментувала цю ситуацію, проте багато українців розкритикували рекламу відомої зірки.

"По питанням схуднення де є вжито слово "чудо" вже не викликає довіри".

"Чого не зробиш заради грошей. Дякую Вам, за експертну думку".

"Правильне та збалансоване харчування, + тренування хоча б пару раз в тиждень і все можливо".

Коментарі під відео тренера Михайла Набокова. Фото: instagram.com/nabokov.coach/

Раніше ми писали про те, що Могилевська показала, як весело провела час з родиною в парку. А також зірка разом із доньками побувала в Карпатах.