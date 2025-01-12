Анна Тринчер в топе - фото

Тринчер поразила бюстом в дерзком боди и перьях
Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками новым жаркими кадрами. Звезда подчеркнула стройную фигуру черным боди с глубоким декольте.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Тринчер в новом образе
Исполнительница поделилась провокационными кадрами, на которых предстала перед камерой в соблазнительном черном боди со стразами и в шубке из бордовых перьев.
Образ подчеркнул аппетитные формы звезды. Девушка дополнила образ объемной укладкой с волнами и нюдовой помадой.
"Время Бали", — подписала кадры исполнительница.
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