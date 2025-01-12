Анна Тринчер в топе - фото

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками новым жаркими кадрами. Звезда подчеркнула стройную фигуру черным боди с глубоким декольте.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Исполнительница поделилась провокационными кадрами, на которых предстала перед камерой в соблазнительном черном боди со стразами и в шубке из бордовых перьев.

Образ подчеркнул аппетитные формы звезды. Девушка дополнила образ объемной укладкой с волнами и нюдовой помадой.

"Время Бали", — подписала кадры исполнительница.

Анна Тринчер в перьях. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер в черном боди. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер в соблазнительном образе. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, актриса Лариса Кадочникова отказалась оглашать речь на украинском. А также бывшего участника группы DZIDZIO Олега Турко наконец-то выписали из больницы.