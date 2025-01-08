Анна Трінчер у Куршевелі наробила зухвалих фото

Анна Трінчер посвітила спіднім на відпочинку в Куршевелі
Співачка Анна Трінчер похизувалася розкішним відпочинком на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Куршевелі. На відпочинку знаменитість влаштувала сміливу фотосесію.
Світлинами співачка поділилася в Instagram.
Анна Трінчер наробила зухвалих фото
На фото 23-річна виконавиця позувала на балконі на тлі засніжених альпійських гір зі сноубордом в руках.
На Трінчер був напівпрозорий рашгард та широкі джинси, з-під яких виднілися стрінги. Окрім того, на співачці були сонцезахисні окуляри та захисний шолом.
"Просто чілл гьорл", — підписала світлини Трінчер.
У коментарях думка фанів щодо нових фото артистки розділилася. Частина коментаторів наробили компліментів зірці та захопилися її світлинами, а ось інші — розкритикували Трінчер за те, що та "засвітила" спіднє.
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