Анна Трінчер у Куршевелі наробила зухвалих фото

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер похизувалася розкішним відпочинком на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Куршевелі. На відпочинку знаменитість влаштувала сміливу фотосесію.

Світлинами співачка поділилася в Instagram.

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На фото 23-річна виконавиця позувала на балконі на тлі засніжених альпійських гір зі сноубордом в руках.

Анна Трінчер у Куршевелі. Фото: instagram.com/annatrincher_official

На Трінчер був напівпрозорий рашгард та широкі джинси, з-під яких виднілися стрінги. Окрім того, на співачці були сонцезахисні окуляри та захисний шолом.

Анна Трінчер похизувалася відпочинком в горах. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Просто чілл гьорл", — підписала світлини Трінчер.

У коментарях думка фанів щодо нових фото артистки розділилася. Частина коментаторів наробили компліментів зірці та захопилися її світлинами, а ось інші — розкритикували Трінчер за те, що та "засвітила" спіднє.

Анна Трінчер засвітила спіднє. Фото: instagram.com/annatrincher_official

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