Метрополитен признал выдающегося художника Архипа Куинджи украинцем

Украинский живописец-пейзажист 19 века Архип Куинджи

В Музее искусства Метрополитен (Нью-Йорк) представлены картины многих величайших художников. Среди них и работы украинского живописца-пейзажиста 19 века Архипа Куинджи. Долгое время национальность уроженца Мариуполя числилась в музее как русский.

Впрочем, как сообщила в своем Facebook историк искусства и журналист Оксана Семеник, это уже в прошлом.

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По ее словам, Метрополитен изменил не только национальность Куинджи. Всемирно-известный музей добавил на своем сайте, что именно российские военные разрушили музей художника в Мариуполе.

"Куинджи родился на берегу моря в Мариуполе, когда украинский город входил в состав российской империи… В марте 2022 года российский авиаудар уничтожил художественный музей Куинджи в Мариуполе, Украина", — говорится в описании работы украинского художника на сайте.

"Я не знаю на что именно они обратили внимание: на посты в Twitter, теги или письма с биографией и объяснениями (буквально сколько лет и где он жил и что рисовал, 11 дней назад на день рождения художника решила написать им развернутое письмо), или постоянные обсуждения об этом коллег и артикулировании проблемы, а это точно Oleksandra Kovalchuk и Tetyana Filevska. Лупаем эту скалу дальше. Это невероятные новости", — написала Оксана Семеник.

Точная дата рождения Куинджи неизвестна и поныне. Долгое время общепринятым годом рождения был 1842 год. Однако документы, найденные в архивах Донецкой области, свидетельствуют, что он не мог родиться раньше 1841 года. В метрической книге в записи о венчании, состоявшемся в 1875-м, возраст жениха указан как 34 года. Кроме того, в последнем паспорте Куинджи указано, что он умер в 1910 году в возрасте 69 лет.

Напомним, ранее мы писали, что на аукционе Sotheby's за более трех миллионов долларов продали картину фламандского живописца Энтони ван Дейка, которую нашли в сарайчике, покрытом птичьим пометом. Картина создана в начале XVII столетия. Также мы рассказывали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с юным художником Максимом Бровченко. Мальчик рисует картины и продает, а вырученные деньги передает на нужды ВСУ.