Метрополітен визнав видатного художника Архипа Куїнджі українцем

Український живописець-пейзажист 19-століття Архип Куїнджі

У Музеї мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк) представлені картини багатьох видатних художників. Серед них і роботи українського живописця-пейзажиста 19-століття Архипа Куїнджі. Тривалий час національність уродженця Маріуполя значилась в музеї як росіянин.

Втім, як повідомила у своєму Facebook історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік, це вже в минулому.

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За її словами, Метрополітен змінив не тільки національність Куїнджі. Всесвітньовідомий музей додав на своєму сайті, що саме російські військові зруйнували музей художника в Маріуполі.

"Куїнджі народився на березі моря в Маріуполі, коли українське місто входило до складу російської імперії… У березні 2022 року російський авіаудар знищив художній музей Куїнджі в Маріуполі, Україна", — йдеться в описі роботи українського художника на сайті.

"Я не знаю на що саме вони звернули увагу: на пости у Twitter, теги, чи листи з біографією та поясненнями (буквально скільки років і де він жив і що малював, 11 днів тому на день народження митця вирішила написати їм розгорнутий лист), чи також постійні обговорення про це колег та артикулювання проблеми, а це точно Oleksandra Kovalchuk та Tetyana Filevska. Лупаємо цю скалу далі. Це неймовірні новини", — написала Оксана Семенік.

Точна дата народження Куїнджі невідома й до нині. Довгий час загальноприйнятим роком народження був 1842. Однак документи, знайдені в архівах Донецької області, свідчать, що він не міг народитися раніше 1841 року. У метричній книзі в записі про вінчання, яке відбулося у 1875-му, вік нареченого вказано як 34 роки. Крім того, в останньому паспорті Куїнджі вказано, що він помер у 1910-му у віці 69 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на аукціоні Sothebyʼs за понад три мільйони доларів продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом. Картина створена на початку XVII столітті. Також ми розповідали, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із юним художником Максимом Бровченком. Хлопчик малює картини та продає, а виручені гроші передає на потреби ЗСУ.