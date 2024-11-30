Оля Цыбульская призналась, поставила ли концерты на паузу после того, как ее музыкантов мобилизовали

Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица Оля Цыбульская ответила, планирует ли организовывать концерты после того, как ТЦК мобилизовал ее музыкантов. Звезда понимает, что ее труд помогает экономике, и военным и ускоряет нашу победу.

Об этом она рассказала в программе "Неймовірна правда про зірок".

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Певица недавно отменила свое выступление в Вараше Ровенской из-за того, что при въезде в город ее музыкантов мобилизовали ТЦК. Исполнительница не думает о том, чтобы приостановить карьеру и сейчас ищет в свою команду девушку, профессионально владеющую барабанами.

Звезда обратилась к зрителям и попросила желающих занять эту позицию написать ей в социальных сетях.

"Эти концерты нужны людям. Поэтому я ищу барабанщицу, девушку", — сказала Цыбульская.

Напомним, артистка Оля Цыбульская шокировала новостью о тяжелой травме. Также звезда призналась, почему снова набрала лишний вес.