Оля Цибульська зізналась, чи поставила концерти на паузу після того, як її музикантів мобілізували

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Відома українська співачка Оля Цибульська відповіла, чи планує організовувати концерти після того, як ТЦК мобілізував її музикантів. Зірка розуміє, що її праця допомагає економіці і військовим, та пришвидшує нашу перемогу.

Про це вона розповіла в програмі "Неймовірна правда про зірок".

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Співачка нещодавно скасувала свій виступ у Вараші на Рівненщині через те, що при вʼїзді в місто її музикантів мобілізували ТЦК. Виконавиця не думає про те, щоб призупинити кар'єру і нині шукає у свою команду дівчину, яка професійно володіє барабанами.

Зірка звернулась до глядачів та попросила бажаючих зайняти цю позицію написати їй в в соціальних мережах.

"Ці концерти потрібні людям. Тому я шукаю барабанщицю, дівчину", — сказала Цибульська.

Нагадаємо, артистка Оля Цибульська шокувала новиною про важку травму. Також зірка зізналась, чому знову набрала зайву вагу.