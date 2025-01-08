Тарас Цимбалюк попал в скандал — на артиста набросились из-за фото в Буковеле

Украинский актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Известный украинский актер и звезда сериала "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк попал в скандал из-за отдыха в горах. Артист вызвал возмущение у украинцев из-за обнаженных фото в Буковеле.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице Instagram.

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Актер поделился фото с отдыха в Буковеле. Цимбалюк позировал перед камерой в полотенце на голое тело и в шапке из искусственного меха на фоне заснеженных Карпатских гор. Артист сообщил, что уже возвращается в столицу, где снова будет работать над съемками и спектаклями.

"Уже завтра я в Киеве. Там — съемки, встречи и куча дел. В конце месяца долгожданная премьера фильма "Когда ты выйдешь замуж"! И скоро наши спектакли: готовьтесь покупать билеты, потому что наши показы частично благотворительные, и мы вместе будем делать кучу добрых дел", — подписал кадры он.

Новые фото актера вызвали возмущение у пользователей соцсетей. Украинцы считают, такие кадры неуместны в разгар войны, пока гибнут наши защитники.

"Как смотреть тем ребятам, что по шею в грязи на фронте? Кому это интересно!"

"Такой крутой и не в ВСУ?"

"Пока мужики страну защищают — оно развлекается".

"Фу, иди воевать лучше, тошнит уже от него. Совсем не мужик".

"Иди на фронт, дурик!!! Ребята на фронте истекают кровью'ю, а это татуированное скачет голый да фоточки выставляет!!!

Комментарии под фото Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк стал на защиту Леси Никитюк, которую раскритиковали в сети после новости о романе с военным. А также актер показал, как выглядел в школьные годы.