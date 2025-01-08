Тарас Цимбалюк потрапив у скандал — на артиста накинулись через фото в Буковелі

Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор та зірка серіалу "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через відпочинок у горах. Артист викликав обурення в українців через оголені фото в Буковелі.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Актор поділився фото із відпочинку в Буковелі. Цимбалюк позував перед камерою у рушнику на голе тіло та у шапці зі штучного хутра на тлі засніжених Карпатських гір. Артист повідомив, що вже повертається до столиці, де знову працюватиме над зйомками та виставами.

"Вже завтра я в Києві. Там — зйомки, зустрічі і купа справ. В кінці місяця довгоочікувана премʼєра фільму "Коли ти вийдеш заміж"! І скоро наші вистави: готуйтесь купувати квитки, бо наші покази частково благодійні, і ми разом будемо робити купу добрих справ", — підписав кадри він.

Нові фото актора викликали обурення в користувачів соцмереж. Українці вважають, такі кадри є недоречними у розпал війни, поки гинуть наші захисники.

"Як дивитися тим хлопцям, що по шию в багнюці на фронті?Кому це цікаво!"

"Такий крутий і не в ЗСУ?"

"Поки мужики країну боронять — воно розважається".

"Фу, йди воювати краще, тошнить вже від нього. Геть не мужик".

"Йди на фронт, дурік!! Хлопці на фронті стікають кров'ю, а це татуйоване скаче голий та фоточки виставляє!!"

Коментарі під фото Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк, яку розкритикували у мережі після новини про роман з військовим. А також актор показав, який вигляд мав у шкільні роки.