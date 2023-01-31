Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Twitter звезды сериала "Ход королевы" был взломан: что написали злоумышленники arrow

Twitter звезды сериала "Ход королевы" был взломан: что написали злоумышленники

31 января 2023 14:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Аню Тейлор-Джой взломали в Twitter — что написала звезда сериала Ход королевы
Американскую актрису Аню Тейлор-Джой взломали в социальной сети Twitter
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сериал стриминговой платформы Netflix "Ход королевы" стал настоящим хитом в конце 2020 года. Поклонники шоу часто обсуждают, решат ли кинобоссы снимать второй сезон, которого ждут миллионы зрителей.

Масла в огонь подлила и исполнительница главной роли, американская актриса Аня Тейлор-Джой, пишет издание Variety.

Читайте также:

Подробности

В своем Twitter-аккаунте актриса опубликовала первый с 2020 года пост. В нем Аня Тейлор-Джой лаконично написала: "The Queen's Gambit 2" (Ход королевы 2), намекая на продолжение популярного шоу. Впрочем, сообщение 26-летней актрисы вскоре было удалено. Но в Сети остались его скриншоты.

Позже Тейлор-Джой вышла на связь в своем Instagtam.

"Мой Twitter сломали. Прошу прощения за неудобства. Это не я", — заверила поклонников актриса.

Аня Тейлор-Джой пока не сообщила, известно ли ей кто стоит за взломом и обратилась ли она в киберполицию. В настоящее время ее профиль в Twitter закрыт.

О сериале

"Ход королевы" рассказывает историю осиротевшей шахматной вундеркиндки Элизабет Хармон, которая пытается стать величайшей шахматисткой мира и в то же время борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостями. Минисериал назван в честь шахматного дебюта с таким же названием. Действие сериала начинается в середине 1950-х и продолжается в 1960-х.

"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом на Netflix того времени. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона зрителей. Проект получил одобрительные отзывы и от критиков, отметивших актерскую игру Ани Тейлор-Джой, операторскую работу и постановку, и от шахматного сообщества. Сериалу также приписывают возобновление общественного интереса к игре.

"Ход королевы" получил много наград, в частности, одиннадцать статуэток "Эмми" за лучший минисериал. "Ход королевы" выиграл премию "Золотой глобус" в двух категориях: за лучший минисериал или телефильм и за лучшую женскую роль минисериала или телефильма.

В сентябре 2021 года режиссер и исполнительный продюсер сериала Скотт Фрэнк заявил, что проект не будет продлен на второй сезон.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix закрыл популярный мультсериал для взрослых "Корпорация заговоров" после первого сезона. Также мы рассказывали о самых популярных сериалах по просмотрам за 2022 год.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

16:20 Действия рф не указывают на готовность к миру: Подоляк призвал дать Украине больше оружия

16:17 В годовщину свадьбы Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода певец поделился чувственными воспоминаниями

Новина з фото

16:14 РФ обстреляла жилой массив в Бахмуте, погиб ребенок

16:01 В рф призвали Украину отказаться от бойкота Олимпиады-24

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:00 Фонд Future for Ukraine запускает проект психологической помощи GIDNA для женщин, переживших сексуальное насилие во время войны

15:52 Великобритания не планирует отправлять Украине истребители: какая причина

15:50 На трассе Одесса — Рени из-за погоды стали грузовики: как объехать

15:37 Жена Лионеля Месси показала, чем занимается во время матчей "ПСЖ": дети все видят

Новина з фото

15:33 Памела Андерсон со взрослыми сыновьями посетила премьеру документалки о себе от Netflix

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

06:45 Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 31 Январь 16:21

В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

None 31 Январь 16:18

Действия рф не указывают на готовность к миру: Подоляк призвал дать Украине больше оружия

None 31 Январь 16:16

В годовщину свадьбы Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода певец поделился чувственными воспоминаниями

None 31 Январь 16:14

РФ обстреляла жилой массив в Бахмуте, погиб ребенок

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB