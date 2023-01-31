Аню Тейлор-Джой взломали в Twitter — что написала звезда сериала Ход королевы

Американскую актрису Аню Тейлор-Джой взломали в социальной сети Twitter

Сериал стриминговой платформы Netflix "Ход королевы" стал настоящим хитом в конце 2020 года. Поклонники шоу часто обсуждают, решат ли кинобоссы снимать второй сезон, которого ждут миллионы зрителей.

Масла в огонь подлила и исполнительница главной роли, американская актриса Аня Тейлор-Джой, пишет издание Variety.

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В своем Twitter-аккаунте актриса опубликовала первый с 2020 года пост. В нем Аня Тейлор-Джой лаконично написала: "The Queen's Gambit 2" (Ход королевы 2), намекая на продолжение популярного шоу. Впрочем, сообщение 26-летней актрисы вскоре было удалено. Но в Сети остались его скриншоты.

Позже Тейлор-Джой вышла на связь в своем Instagtam.

"Мой Twitter сломали. Прошу прощения за неудобства. Это не я", — заверила поклонников актриса.

Аня Тейлор-Джой пока не сообщила, известно ли ей кто стоит за взломом и обратилась ли она в киберполицию. В настоящее время ее профиль в Twitter закрыт.

О сериале

"Ход королевы" рассказывает историю осиротевшей шахматной вундеркиндки Элизабет Хармон, которая пытается стать величайшей шахматисткой мира и в то же время борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостями. Минисериал назван в честь шахматного дебюта с таким же названием. Действие сериала начинается в середине 1950-х и продолжается в 1960-х.

"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом на Netflix того времени. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона зрителей. Проект получил одобрительные отзывы и от критиков, отметивших актерскую игру Ани Тейлор-Джой, операторскую работу и постановку, и от шахматного сообщества. Сериалу также приписывают возобновление общественного интереса к игре.

"Ход королевы" получил много наград, в частности, одиннадцать статуэток "Эмми" за лучший минисериал. "Ход королевы" выиграл премию "Золотой глобус" в двух категориях: за лучший минисериал или телефильм и за лучшую женскую роль минисериала или телефильма.

В сентябре 2021 года режиссер и исполнительный продюсер сериала Скотт Фрэнк заявил, что проект не будет продлен на второй сезон.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix закрыл популярный мультсериал для взрослых "Корпорация заговоров" после первого сезона. Также мы рассказывали о самых популярных сериалах по просмотрам за 2022 год.