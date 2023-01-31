Аню Тейлор-Джой зламали у Twitter — що написала зірка серіалу Ферзевий гамбіт

Американську акторку Аню Тейлор-Джой зламала у соціальній мережі Twitter

Серіал стрімінгової платформи Netflix "Ферзевий гамбіт" став справжнім хітом наприкінці 2020 року. Шанувальники шоу часто обговорюють, чи рішать кінобоси знімати другий сезон, на який чекають мільйони глядачів.

Масла в вогонь підлила й виконавиця головної ролі, американська акторка Аня Тейлор-Джой, пише видання Variety.

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У своєму Twitter-акаунті акторка опублікувала перший з 2020 року пост. У ньому Аня Тейлор-Джой лаконічно написала: "The Queen's Gambit 2" (Ферзевий гамбіт 2), натякаючи на продовження популярного шоу. Втім, допис 26-річної акторки незабаром було видалено. Але в Мережі залишилися його скриншот.

Пізніше Тейлор-Джой вийшла на зв'язок у своєму Instagtam.

"Мій Twitter зламали. Прошу вибачення за незручності. Це не я", — запевнила шанувальників акторка.

Аня Тейлор-Джой поки що не повідомила, чи відомо їй хто стоїть за зламом та чи звернулась вона у кіберполіцію. Наразі її профіль у Twitter закритий.

Про серіал

"Ферзевий гамбіт" розповідає історію всиротілої шахової вундеркіндки Елізабет Гармон, яка намагається стати найвеличнішою шахісткою світу і водночас бореться з емоційними проблемами, а також із наркотичною та алкогольною залежностями. Мінісеріал названий на честь шахового дебюту з такою ж самою назвою. Дія серіалу починається в середині 1950-их і продовжується в 1960-их.

"Ферзевий гамбіт" став найпопулярнішим мінісеріалом на Netflix на той час. За перші чотири тижні його подивилися 62 млн глядачів. Проєкт отримав схвальні відгуки й від критиків, що відзначили акторську гру Ані Тейлор-Джой, операторську роботу та постановку, і від шахової спільноти. Серіалу також приписують відновлення суспільного інтересу до гри.

"Ферзевий гамбіт" здобув багато нагород, зокрема, одинадцять статуеток "Еммі" за найкращий мінісеріал. "Ферзевий гамбіт" виграв премію "Золотий глобус" у двох категоріях: за найкращий мінісеріал або телефільм і за найкращу жіночу роль мінісеріалу або телефільму.

У вересні 2021 року режисер і виконавчий продюсер серіалу Скотт Френк заявив, що проєкт не буде продовжено на другий сезон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix закрив популярний мультсеріал для дорослих "Корпорація змов" після першого сезону. Також ми розповідали про найпопулярніші серіали за переглядами за 2022 рік.