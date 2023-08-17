Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow У блогерши Саши Бо был выкидыш: первое откровенное признание arrow

У блогерши Саши Бо был выкидыш: первое откровенное признание

17 августа 2023 12:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Саша Бо впервые рассказала о том, как потеряла ребенка – откровенное признание
Украинская блогерша Саша Бо на интервью у Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская блогерша Саша Бо раскрыла печальные подробности из своей жизни. Оказывается, у молодой девушки, которая сейчас воспитывает двух мальчиков, в начале войны случился выкидыш, а до этого она вообще не знала, что ждет ребенка.

Об этом Саша Бо откровенно рассказала во время интервью Алине Шаманской в YouTube.

Читайте также:

Что известно о выкидыше?

По словам Саши Бо, все это произошло еще в первую неделю полномасштабной войны, о чем она даже не знала. Впрочем, однажды девушка почувствовала сильную боль в животе, после чего стало известно, что она была беременна. Но тогда украинская блогерша не хотела рассказывать об этом на фоне ситуации в стране.

Саша Бо на интервью у Алины Шаманской
Украинская блогерша Саша Бо на интервью у Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

"Тогда была Буча, Гостомель, Мариуполь. Было о чем говорить. Я настолько почему-то чувствовала ответственность, что я не имею права сейчас переключать фокус внимания, потому что мой блог — это инструмент, где надо публиковать сборы, записывать, интервью давала какие-то для телеканалов", — считает Саша Бо.

Девушка признается, что из-за стресса ей пришлось принимать успокоительные препараты. Позже у Саши очень сильно начал болеть живот, из-за чего она сразу же пошла к врачу, а когда она узнала о своей беременности, оказалось, что ее плод внутри просто замер.

"Боли настолько режущие. У меня менструации безболезненные. А на этот раз было что-то такое, я думала, что умру. Я думала, что внутреннее кровотечение началось. Почему эти боли так сильно напоминают схватки. Я сразу к гинекологу, тест. А тест даже после случившегося все равно показывал две полоски", — откровенно рассказывает украинская блогерша.

Жизнь Саши Бо что сейчас

Известно, что сейчас украинская блогерша воспитывает двух мальчиков по имени Данил и Евгений и имеет мужа Платона, работающего стоматологом. Не так давно стало известно о том, что она ждет третьего ребенка.

Саша Бо со своей семьей
Украинская блогерша Саша Бо со своей семьей на Пасху. Фото: Instagram Саши Бо

Недавно Саша со своим мужем устроила вечеринку, на которой узнала пол своего ребенка. Оказалось, у украинской блогерши будет девочка.

Гендер-паты Саши Бо
Гендер-пати украинской блогерши Саши Бо. Фото: Instagram Саши Бо
Гендер-паты Саши Бо
Гендер-пати украинской блогерши Саши Бо. Фото: Instagram Саши Бо

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская блогерша Саша Бо показала новую татуировку на интересном месте.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская блогерша Саша Бо показала пикантные фото.

Также мы сообщали о том, что известная в Украине блогерша Саша Бо рассказала о своем заболевании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз