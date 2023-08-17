Саша Бо впервые рассказала о том, как потеряла ребенка – откровенное признание

Украинская блогерша Саша Бо на интервью у Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская блогерша Саша Бо раскрыла печальные подробности из своей жизни. Оказывается, у молодой девушки, которая сейчас воспитывает двух мальчиков, в начале войны случился выкидыш, а до этого она вообще не знала, что ждет ребенка.

Об этом Саша Бо откровенно рассказала во время интервью Алине Шаманской в YouTube.

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По словам Саши Бо, все это произошло еще в первую неделю полномасштабной войны, о чем она даже не знала. Впрочем, однажды девушка почувствовала сильную боль в животе, после чего стало известно, что она была беременна. Но тогда украинская блогерша не хотела рассказывать об этом на фоне ситуации в стране.

Украинская блогерша Саша Бо на интервью у Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

"Тогда была Буча, Гостомель, Мариуполь. Было о чем говорить. Я настолько почему-то чувствовала ответственность, что я не имею права сейчас переключать фокус внимания, потому что мой блог — это инструмент, где надо публиковать сборы, записывать, интервью давала какие-то для телеканалов", — считает Саша Бо.

Девушка признается, что из-за стресса ей пришлось принимать успокоительные препараты. Позже у Саши очень сильно начал болеть живот, из-за чего она сразу же пошла к врачу, а когда она узнала о своей беременности, оказалось, что ее плод внутри просто замер.

"Боли настолько режущие. У меня менструации безболезненные. А на этот раз было что-то такое, я думала, что умру. Я думала, что внутреннее кровотечение началось. Почему эти боли так сильно напоминают схватки. Я сразу к гинекологу, тест. А тест даже после случившегося все равно показывал две полоски", — откровенно рассказывает украинская блогерша.

Жизнь Саши Бо что сейчас

Известно, что сейчас украинская блогерша воспитывает двух мальчиков по имени Данил и Евгений и имеет мужа Платона, работающего стоматологом. Не так давно стало известно о том, что она ждет третьего ребенка.

Украинская блогерша Саша Бо со своей семьей на Пасху. Фото: Instagram Саши Бо

Недавно Саша со своим мужем устроила вечеринку, на которой узнала пол своего ребенка. Оказалось, у украинской блогерши будет девочка.

Гендер-пати украинской блогерши Саши Бо. Фото: Instagram Саши Бо

Гендер-пати украинской блогерши Саши Бо. Фото: Instagram Саши Бо

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