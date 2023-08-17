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У блогерки Саші Бо був викидень: перше відверте зізнання

17 серпня 2023 12:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Саша Бо вперше розповіла про те, як втратила дитину – відверте зізнання
Українська блогерка Саша Бо на інтерв'ю у Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська блогерка Саша Бо розкрила сумні подробиці зі свого життя. Виявляється, у молодої дівчини, яка зараз виховує двох хлопчиків, на початку війни стався викидень, а до цього вона взагалі не знала, що чекає на дитину. 

Про це Саша Бо відверто розповіла під час інтерв’ю Аліні Шаманській в YouTube.

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Що відомо про викидень?

За словами Саші Бо, все це сталося ще у перший тиждень повномасштабної війни, про що вона навіть не знала. Втім, одного разу дівчина відчула сильний біль у животі, після чого стало відомо, що вона була вагітна. Але тоді українська блогерка не хотіла розповідати про це на тлі ситуації в країні.

Саша Бо на интервью у Алины Шаманской
Українська блогерка Саша Бо на інтерв'ю у Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube

"Тоді була Буча, Гостомель, Маріуполь. Було про що говорити. Я настільки чомусь відчувала відповідальність, що я не маю права зараз перемикати фокус уваги, тому що мій блог — це інструмент, де треба публікувати збори, записувати, інтерв'ю давала якісь для телеканалів", — вважає Саша Бо.

Дівчина зізнається, що через стрес їй довелося приймати заспокійливі препарати. Пізніше в Саші дуже сильно почав боліти живіт, через що вона одразу ж пішла до лікаря, а коли вона дізналася про свою вагітність, виявилося, що її плід всередині просто завмер. 

"Болі настільки ріжучі. У мене менструації безболісні. А цього разу було щось таке, я думала, що помру. Я думала, що внутрішня кровотеча почалася. Чому ці болі так сильно нагадують потуги. Я відразу до гінеколога, тест. А тест навіть після того, що сталося, все одно показував дві смужки", — відверто розповідає українська блогерка.

Життя Саші Бо зараз

Відомо, що зараз українська блогерка виховує двох хлопчиків на ім’я Данило та Євген та має чоловіка Платона, який працює стоматологом. Не так давно стало відомо про те, що вона чекає на третю дитину. 

Саша Бо со своей семьей
Українська блогерка Саша Бо зі своєю сім'єю на Великдень. Фото: Instagram Саші Бо

Нещодавно Саша зі своїм чоловіком влаштувала вечірку, на якій дізналася про стать своєї дитини. Виявилося, в української блогерки буде дівчинка. 

Гендер-пати Саши Бо
Гендер-паті української блогерки Саші Бо. Фото: Instagram Саші Бо
Гендер-пати Саши Бо
Гендер-паті української блогерки Саші Бо. Фото: Instagram Саші Бо

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська блогерка Саша Бо показала нове татуювання на цікавому місці. 

Раніше ми розповідали про те, що українська блогерка Саша Бо показала пікантні фото. 

Також ми повідомляли про те, що відома в Україні блогерка Саша Бо розповіла про своє захворювання. 

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