Дом Шварценеггера обыскала полиция - детали

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

В четверг, 28 ноября, в День Благодарения к актеру Арнольду Шварценеггеру пришли неожиданные гости. Правоохранители отреагировали на потенциальную угрозу взрыва в доме звезды.

Об этом сообщает TMZ.

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Источники издания рассказали, что копам поступил звонок о бомбе, которая якобы была заложена в почтовый ящик Шварценеггера. Впрочем, по прибытии патрульные не нашли никаких взрывных устройств.

Сообщается, что 77-летний бывший губернатор Калифорнии занимался спортом во время обыска.

Охрана Шварценеггера сообщила офицерам, что заложить бомбу было бы практически невозможно, поскольку актер находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Как сообщается, полиция Лос-Анджелеса возбудила уголовное дело за покушение на убийство.

Напомним, актера Арнольда Шварценеггера задержали аэропорту из-за произошедших незадекларированных люксовых часов. А также звезда потренировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.