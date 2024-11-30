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У будинок Шварценеггера навідалася поліція

30 листопада 2024 08:50
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Будинок Шварценеггера обшукала поліція — деталі
Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

У четвер, 28 листопада, на День Подяки до актора Арнольда Шварценеггера завітали несподівані гості. Правоохоронці відреагували на потенційну загрозу вибуху в будинку зірки.

Про це повідомляє TMZ.

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Джерела видання розповіли, що копам надійшов дзвінок про бомбу, яка нібито була закладена в поштову скриньку Шварценеггера. Втім, після прибуття патрульні не знайшли жодних вибухових пристроїв.

Повідомляється, що 77-річний колишній губернатор Каліфорнії займався спортом під час обшуку.

Охорона Шварценеггера повідомила офіцерам, що закласти бомбу було б практично неможливо, оскільки актор перебуває під цілодобовою охороною і відеоспостереженням. Як повідомляється, поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу за замах на вбивство.

Нагадаємо, актора Арнольда Шварценеггера затримали  аеропорту через незадекларований люксовий годинник — що сталося. А також зірка потренувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 

мінування поліція Арнольд Шварценеггер Кримінал закордонні зірки

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