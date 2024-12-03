Презентация книги Прихисток – стартап на мільйон життів — фоторепортаж Новини.LIVE

В Киеве прошла презентация книги Галины Янченко — фото
Вчера, 2 декабря, в Киеве прошла презентация книги нардепа Галины Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів". Она рассказывает историю о том, как инициатива в начале войны помогла более миллиона украинцев найти временный дом.
Редакция Новини.LIVE побывала на презентации.
Книга Галины Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів"
Во время презентации Галина Янченко рассказала, как возникла инициатива создать сервис поиска бесплатного жилья для беженцев.
"История о том, как одна инициатива, созданная в первый день полномасштабного вторжения, помогла более миллиона украинцев найти временный дом. В книге – рассказы о людях, их трагедиях, борьбе и невероятной силе, которая помогла выстоять", — описала книгу Галина Янченко.
Автор также пригласила на мероприятие некоторых героев книги.
Ранее мы писали, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале". Министерство культуры за два года потратило более 24 миллионов гривен на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев, однако большинство из них остались на складах.
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