Презентация книги Прихисток – стартап на мільйон життів — фоторепортаж Новини.LIVE

Народный депутат Галина Янченко. Фото: Игорь Кузнецов. Новини.LIVE

Вчера, 2 декабря, в Киеве прошла презентация книги нардепа Галины Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів". Она рассказывает историю о том, как инициатива в начале войны помогла более миллиона украинцев найти временный дом.

Редакция Новини.LIVE побывала на презентации.

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Во время презентации Галина Янченко рассказала, как возникла инициатива создать сервис поиска бесплатного жилья для беженцев.

"История о том, как одна инициатива, созданная в первый день полномасштабного вторжения, помогла более миллиона украинцев найти временный дом. В книге – рассказы о людях, их трагедиях, борьбе и невероятной силе, которая помогла выстоять", — описала книгу Галина Янченко.

Автор также пригласила на мероприятие некоторых героев книги.

Презентация книги Галины Янченко. Фото: Игорь Кузнецов. Новини.LIVE

Книга Галины Янченко. Фото: Игорь Кузнецов. Новини.LIVE

Галины Янченко подписывает книгу. Фото: Игорь Кузнецов. Новини.LIVE

Галины Янченко представила книгу. Фото: Игорь Кузнецов. Новини.LIVE

Ранее мы писали, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале". Министерство культуры за два года потратило более 24 миллионов гривен на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев, однако большинство из них остались на складах.