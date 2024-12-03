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У Києві пройшла презентація книги Галини Янченко — фото

3 грудня 2024 12:32
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Презентація книги Прихисток — стартап на мільйон життів — фоторепортаж Новини.LIVE
Народна депутатка Галина Янченко. Фото: Ігор Кузнєцов. Новини.LIVE
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Вчора, 2 грудня, у Києві пройшла презентація книги нардепки Галини Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів". Вона розповідає історію про те, як ініціатива на початку війни допомогла більше мільйону українців знайти тимчасовий дім.

Редакція Новини.LIVE побувала на презентації.

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Книга Галини Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів"

Під час презентації Галина Янченко розповіла про те, як виникла ініціатива створити сервіс пошуку безкоштовного житла для біженців.

"Історія про те, як одна ініціатива, створена в перший день повномасштабного вторгнення, допомогла більше мільйону українців знайти тимчасовий дім. У книзі – розповіді про людей, їхні трагедії, боротьбу та неймовірну силу, яка допомогла вистояти", — описала книгу Галина Янченко.

Автор також запросила на захід деяких героїв книги.

Галини Янченко презентувала книгу
Презентація книги Галини Янченко. Фото: Ігор Кузнєцов. Новини.LIVE
Галини Янченко презентувала книгу
Книга Галини Янченко. Фото: Ігор Кузнєцов. Новини.LIVE
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Галини Янченко презентувала книгу. Фото: Ігор Кузнєцов. Новини.LIVE

Раніше ми писали, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі". А Міністерство культури за два роки витратило понад 24 мільйони гривень на книжки, які мають зміцнювати національну єдність українців, проте більшість з них залишились на складах.

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