Презентація книги Прихисток — стартап на мільйон життів — фоторепортаж Новини.LIVE

У Києві пройшла презентація книги Галини Янченко — фото
Вчора, 2 грудня, у Києві пройшла презентація книги нардепки Галини Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів". Вона розповідає історію про те, як ініціатива на початку війни допомогла більше мільйону українців знайти тимчасовий дім.
Редакція Новини.LIVE побувала на презентації.
Книга Галини Янченко "Прихисток – стартап на мільйон життів"
Під час презентації Галина Янченко розповіла про те, як виникла ініціатива створити сервіс пошуку безкоштовного житла для біженців.
"Історія про те, як одна ініціатива, створена в перший день повномасштабного вторгнення, допомогла більше мільйону українців знайти тимчасовий дім. У книзі – розповіді про людей, їхні трагедії, боротьбу та неймовірну силу, яка допомогла вистояти", — описала книгу Галина Янченко.
Автор також запросила на захід деяких героїв книги.
Раніше ми писали, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі". А Міністерство культури за два роки витратило понад 24 мільйони гривень на книжки, які мають зміцнювати національну єдність українців, проте більшість з них залишились на складах.
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