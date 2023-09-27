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В маске свиньи и с табличкой: MELOVIN шокировал своим образом на премии МУЗВАР

27 сентября 2023 10:56
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
В маске свиньи и с табличкой: MELOVIN шокировал своим образом на премии МУЗВАР
MELOVIN в костюме свиньи. Фото: instagram.com/melovin_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Певец MELOVIN появился на красной дорожке церемонии МУЗВАР в эпатажном образе со смыслом. Артист надел маску свиньи, прибавил себе лишний вес с помощью подкладок под костюм и взял табличку с надписью "Дайте деньги на ВСУ, потому что не хватает на виллу".

Видео с MELOVIN на премии появилось у него в Instagram.

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Своим эпатажным образом толстой свиньи MELOVIN хотел привлечь внимание к важному вопросу — некоторые депутаты продолжают воровать деньги и наживаться на войне.

 

Манифест певца не остался незамеченным, ведь в таком виде он прошелся по красной дорожке музыкальной премии МУЗВАР, которая прошла вчера в Жовтневом дворце в Киеве и собрала чуть ли не весь украинский шоубизнес.

 

MELOVIN в костюме свиньи. Фото: instagram.com/melovin_official
НазMELOVIN в костюме свиньи. Фото: instagram.com/melovin_official

В своем Instagram MELOVIN также опубликовал свои фото в образе свиньи.

"Ваши набитые карманы= отобраны жизнь на фронте!" – написал певец в посте.

В комментариях поклонники поблагодарили артиста за то, что он поднимает такую важную тему на мероприятии такого масштаба.

Напомним, ранее мы рассказывали, что MELOVIN заинтриговал своим возвращением на "Евровидение". Также мы писали, что певец выпустил первый трек за год.

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