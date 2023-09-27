У масці свині та з табличкою: MELOVIN шокував своїм образом на премії МУЗВАР

MELOVIN у костюмі свині. Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN з'явився на хіднику церемонії МУЗВАР у епатажному образі з сенсом. Артист одягнув маску свині, додав собі зайвої ваги за допомогою підкладок під костюм і взяв табличку з написом "Дайте гроші на ЗСУ бо не вистачає на віллу".

Відео з MELOVIN на премії з'явилося у нього в Instagram.

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"Набиті кишені = відібрані життя"

Своїм епатажним образом товстої свині MELOVIN хотів привернути увагу до нагального питання — деякі депутати продовжують красти гроші та наживатися на війні.

Маніфест співака не залишився непоміченим, адже у такому вигляді він пройшовся по хіднику музичної премії МУЗВАР, яка пройшла вчора у Жовтневому палаці у Києві і зібрала ледь не весь український шоубізнес.

MELOVIN у костюмі свині. Фото: instagram.com/melovin_official

НазMELOVIN у костюмі свині. Фото: instagram.com/melovin_official

У своєму Instagram MELOVIN також опублікував свої фото в образі свині.

"Ваші набиті кишені= відібрані життя на фронті!" — написав співак у дописі.

У коментарях прихильники подякували артисту за вкотре підняття важливої теми на заході такого масштабу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що MELOVIN заінтригував своїм поверненням на "Євробачення". Також ми писали, співак випустив перший трек зa рік.