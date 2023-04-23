В Молдове на концерте рэпера Noize MC выгнали людей, пришедших туда с украинским флагом

Российский рэп-исполнитель Noize MC. Фото: Wikimedia

В субботу, 22 апреля, в Молдове состоялся концерт российского рэпера Noize MC. В зале присутствовали украинцы, развернутые государственными флагами. Охранникам это не понравилось, поэтому они выставили их из зала.

Об этом сообщает СМИ Молдовы.

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Российский рэп исполнитель Noize MC еще в 2014 году заявил, что поддерживает Украину. На концерте звучало несколько песен на украинском языке.

На видео, снятых людьми, видно, что девушка взяла украинский флаг и подняла его над головой. После чего охранники насильственно вывели несколько человек. Украинка сопротивлялась.

Кроме того, действия охраны заметил вокалист. Рэпер остановил выступление и заявил: пока флаг не вернут, он не будет петь. В этот момент люди поддержали кумира и начали выкрикивать "Нет войне". Алексеев посетил Молдову с концертной программой "Все как у людей".

Напомним, что в Молдавии решили заблокировать сайты двух российских СМИ.