У Молдові на концерті репера Noize MC вигнали людей, які прийшли туди з українським прапором

Російський реп-виконавець Noize MC. Фото: Wikimedia

У суботу, 22 квітня, у Молдові відбувся концерт російського репера Noize MC. У залі були присутні українці, які розгорнули державні прапори. Охоронцям це не сподобалося, тому вони виставили їх із зали.

Про це інформують ЗМІ Молдови.

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Російський реп-виконавець Noize MC ще у 2014 році заявив, що підтримує Україну. На концерті звучали декілька пісень українською мовою.

На відео знятих людьми видно, що дівчина взяла український прапор та підняла його над головою. Після чого охоронці насильно вивели кількох людей. Українка чинила опір.

Крім цього, дії охорони помітив вокаліст. Репер зупинив виступ і заявив: поки прапор не повернуть — він не співатиме. У цей момент люди підтримали кумира та почали вигукувати "Ні війні". Алексєєв відвідав Молдову з концертною програмою "Все як у людей".

Нагадаємо, що у Молдові вирішили заблокувати сайти двох російських засобів масової інформації.