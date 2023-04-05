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У порнозвезды Сторми Дэниелс выросли просмотры на порносайте после скандала с Трампом

5 апреля 2023 12:41
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Звездное время Сторми Дэниелс после скандала с Трампом
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Арест Дональда Трампа стал бумом для взрослых видео Сторми. Скандал для нее стал звездным временем и хорошим заработком.

Об этом информирует TMZ.

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Сообщается, что во вторник пользователи Pornhub искали "Stormy" более 650 000 раз.

"Сама по себе это потрясающая цифра. Но она колоссальна если сравнить ее с таким же ежедневным поисковым запросом за первые три месяца года. Просмотры выросли на 32 400%", — рассказывают работники Pornhub.

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Если погрузиться глубже в цифры, то в 13:00 по восточному времени, когда люди ждали прибытия кортежа Трампа в Манхеттенский уголовный суд, Pornhub говорит, что "бурные" поиски превысили нормальный уровень в шесть раз. Это время обычно не пиковое.

Трампа обвиняют в том, что он заплатил Сторми 130 000 долларов, чтобы она умалчивала о предполагаемом романе. Но сколько на таком охвате заработает Сторми – неизвестно. Но эксперты отмечают, что сумма будет "круглая".

Напомним, что после судебного заседания бывший президент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию во Флориде, где сделал ряд заявлений против демократов и нынешней власти. В CNN опровергли часть этих заявлений.

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