У порнозвезды Сторми Дэниелс выросли просмотры на порносайте после скандала с Трампом
Арест Дональда Трампа стал бумом для взрослых видео Сторми. Скандал для нее стал звездным временем и хорошим заработком.
Об этом информирует TMZ.
Скандал Трампа из Сторми
Сообщается, что во вторник пользователи Pornhub искали "Stormy" более 650 000 раз.
"Сама по себе это потрясающая цифра. Но она колоссальна если сравнить ее с таким же ежедневным поисковым запросом за первые три месяца года. Просмотры выросли на 32 400%", — рассказывают работники Pornhub.
Если погрузиться глубже в цифры, то в 13:00 по восточному времени, когда люди ждали прибытия кортежа Трампа в Манхеттенский уголовный суд, Pornhub говорит, что "бурные" поиски превысили нормальный уровень в шесть раз. Это время обычно не пиковое.
Трампа обвиняют в том, что он заплатил Сторми 130 000 долларов, чтобы она умалчивала о предполагаемом романе. Но сколько на таком охвате заработает Сторми – неизвестно. Но эксперты отмечают, что сумма будет "круглая".
Напомним, что после судебного заседания бывший президент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию во Флориде, где сделал ряд заявлений против демократов и нынешней власти. В CNN опровергли часть этих заявлений.