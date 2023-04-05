У порнозвезды Сторми Дэниелс выросли просмотры на порносайте после скандала с Трампом

Если погрузиться глубже в цифры, то в 13:00 по восточному времени, когда люди ждали прибытия кортежа Трампа в Манхеттенский уголовный суд, Pornhub говорит, что "бурные" поиски превысили нормальный уровень в шесть раз. Это время обычно не пиковое.

Трампа обвиняют в том, что он заплатил Сторми 130 000 долларов, чтобы она умалчивала о предполагаемом романе. Но сколько на таком охвате заработает Сторми – неизвестно. Но эксперты отмечают, что сумма будет "круглая".

Напомним, что после судебного заседания бывший президент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию во Флориде, где сделал ряд заявлений против демократов и нынешней власти. В CNN опровергли часть этих заявлений.