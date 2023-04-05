У порнозірки Стормі Деніелс зросли перегляди на порносайті після скандалу з Трампом
Арешт Дональда Трампа став бумом для дорослих відео Стормі. Скандал для неї став зірковим часом і хорошим заробітком.
Про це інформує TMZ.
Скандал Трампа з Стормі
Повідомляється, що у вівторок користувачі Pornhub шукали "Stormy" понад 650 000 разів.
"Сама по собі це приголомшлива цифра. Але вона колосальна якщо порівняти її з таким ж щоденним пошуковим запитом за перші три місяці року. Перегляди зросли на 32 400%", — розповідають працівники Pornhub.
Якщо зануритись глибше в цифри, то о 13:00 за східним часом, коли люди чекали на прибуття кортежу Трампа до Манхеттенського кримінального суду, Pornhub каже, що "бурхливі" пошуки перевищили нормальний рівень у шість разів. Цей час зазвичай не є піковим.
Трамп повернувся в Мар-а-Лаго на своєму приватному літаку після свого першого дня в суді.
Трампа звинувачують у тому, що він заплатив Стормі 130 000 доларів, щоб вона замовкла про ймовірний роман. Але скільки на такому охопленні заробить Стормі — невідомо. Але експерти зазначають, що сума буде "кругленька".
Нагадаємо, що після судового засідання експрезидент США Дональд Трамп повернувся у свою резиденцію у Флориді, де зробив низку заяв проти демократів і нинішньої влади. У CNN спростували частину цих заяв.