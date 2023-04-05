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У порнозірки Стормі Деніелс зросли перегляди на порносайті після скандалу з Трампом

5 квітня 2023 12:41
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Зірковий час Стормі Деніельс після скандалу з Трампом
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Арешт Дональда Трампа став бумом для дорослих відео Стормі. Скандал для неї став зірковим часом і хорошим заробітком.

Про це інформує TMZ.

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Повідомляється, що у вівторок користувачі Pornhub шукали "Stormy" понад 650 000 разів.

"Сама по собі це приголомшлива цифра. Але вона колосальна якщо порівняти її з таким ж щоденним пошуковим запитом за перші три місяці року. Перегляди зросли на 32 400%", — розповідають працівники Pornhub.

перегляди порнхаб

Якщо зануритись глибше в цифри, то о 13:00 за східним часом, коли люди чекали на прибуття кортежу Трампа до Манхеттенського кримінального суду, Pornhub каже, що "бурхливі" пошуки перевищили нормальний рівень у шість разів. Цей час зазвичай не є піковим.

Трамп повернувся в Мар-а-Лаго на своєму приватному літаку після свого першого дня в суді. 

Трампа звинувачують у тому, що він заплатив Стормі 130 000 доларів, щоб вона замовкла про ймовірний роман. Але скільки на такому охопленні заробить Стормі — невідомо. Але експерти зазначають, що сума буде "кругленька". 

Нагадаємо, що після судового засідання експрезидент США Дональд Трамп повернувся у свою резиденцію у Флориді, де зробив низку заяв проти демократів і нинішньої влади. У CNN спростували частину цих заяв.

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