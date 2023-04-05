У порнозірки Стормі Деніелс зросли перегляди на порносайті після скандалу з Трампом

"Сама по собі це приголомшлива цифра. Але вона колосальна якщо порівняти її з таким ж щоденним пошуковим запитом за перші три місяці року. Перегляди зросли на 32 400%", — розповідають працівники Pornhub.

Якщо зануритись глибше в цифри, то о 13:00 за східним часом, коли люди чекали на прибуття кортежу Трампа до Манхеттенського кримінального суду, Pornhub каже, що "бурхливі" пошуки перевищили нормальний рівень у шість разів. Цей час зазвичай не є піковим.

Трамп повернувся в Мар-а-Лаго на своєму приватному літаку після свого першого дня в суді.