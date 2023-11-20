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В России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу

20 ноября 2023 09:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу
Украинская певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу. Ее обвиняют в "распространении фейков" по поводу войны в Украине.

Об этом пишут российские СМИ.

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Отмечается, что в России в отношении украинской певицы Джамалы возбуждено уголовное дело по статье 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" по мотивам национальной ненависти.

Причиной объявления в розыск стала публикация артистки с "фейками о событиях в Буче", сделанная в апреле 2022 года.

Кроме того, Сусанна Джамаладинова в этом году выступила на Евровидении-2023 как победительница 2016 года. В конце выступления она крикнула "Слава Украине!".

В России считают это грубым нарушением, потому что "конкурс считается аполитичным".

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Скриншот с сайта МВД РФ

Напомним, что в России заочно объявили подозрения ряду бывших чиновников Украины за ранения и гибели почти 1,4 тысяч человек в Донецкой и Луганской области в период с 2014 по 2016 годы. В списке, в частности, есть Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Андрей Дещица и т.д.

Кроме того, в России объявили в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

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