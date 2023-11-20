В России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу
МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу. Ее обвиняют в "распространении фейков" по поводу войны в Украине.
Об этом пишут российские СМИ.
Джамалу объявили в розыск в России
Отмечается, что в России в отношении украинской певицы Джамалы возбуждено уголовное дело по статье 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" по мотивам национальной ненависти.
Причиной объявления в розыск стала публикация артистки с "фейками о событиях в Буче", сделанная в апреле 2022 года.
Кроме того, Сусанна Джамаладинова в этом году выступила на Евровидении-2023 как победительница 2016 года. В конце выступления она крикнула "Слава Украине!".
В России считают это грубым нарушением, потому что "конкурс считается аполитичным".
Напомним, что в России заочно объявили подозрения ряду бывших чиновников Украины за ранения и гибели почти 1,4 тысяч человек в Донецкой и Луганской области в период с 2014 по 2016 годы. В списке, в частности, есть Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Андрей Дещица и т.д.
Кроме того, в России объявили в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
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