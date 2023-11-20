У Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу
МВС Росії оголосило в розшук українську співачку Джамалу. Її звинувачують у "поширенні фейків" щодо війни в Україні.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Джамалу оголосили в розшук у Росії
Зазначається, що у Росії щодо української співачки Джамали порушено кримінальну справу за статтею 207.3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ" за мотивами національної ненависті.
Причиною оголошення в розшук стала публікація артистки з "фейками про події у Бучі", зроблена ще у квітні 2022 року.
Крім того, Сусана Джамаладінова цього року виступила на Євробаченні-2023 як переможниця 2016 року. Наприкінці виступу вона крикнула "Слава Україні!".
У Росії вважають це грубим порушенням, бо "конкурс вважається аполітичним".
Нагадаємо, що у Росії заочно оголосили підозри низці колишніх чиновників України за поранення та загибелі майже 1,4 тисячі осіб у Донецькій та Луганській області у період з 2014 по 2016 роки. У списку, зокрема, є Арсеній Яценюк, Сергій Пашинський, Андрій Дещиця тощо.
Крім того, у Росії оголосили в розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Відповідна інформація з'явилась на сайті Росфінмоніторингу.
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