У Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу

Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

МВС Росії оголосило в розшук українську співачку Джамалу. Її звинувачують у "поширенні фейків" щодо війни в Україні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Зазначається, що у Росії щодо української співачки Джамали порушено кримінальну справу за статтею 207.3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ" за мотивами національної ненависті.

Причиною оголошення в розшук стала публікація артистки з "фейками про події у Бучі", зроблена ще у квітні 2022 року.

Крім того, Сусана Джамаладінова цього року виступила на Євробаченні-2023 як переможниця 2016 року. Наприкінці виступу вона крикнула "Слава Україні!".

У Росії вважають це грубим порушенням, бо "конкурс вважається аполітичним".

Скриншот з сайту МВД РФ

Нагадаємо, що у Росії заочно оголосили підозри низці колишніх чиновників України за поранення та загибелі майже 1,4 тисячі осіб у Донецькій та Луганській області у період з 2014 по 2016 роки. У списку, зокрема, є Арсеній Яценюк, Сергій Пашинський, Андрій Дещиця тощо.

Крім того, у Росії оголосили в розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Відповідна інформація з'явилась на сайті Росфінмоніторингу.