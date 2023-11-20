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У Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу

20 листопада 2023 09:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу
Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

МВС Росії оголосило в розшук українську співачку Джамалу. Її звинувачують у "поширенні фейків" щодо війни в Україні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Джамалу оголосили в розшук у Росії

Зазначається, що у Росії щодо української співачки Джамали порушено кримінальну справу за статтею 207.3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ" за мотивами національної ненависті.

Причиною оголошення в розшук стала публікація артистки з "фейками про події у Бучі", зроблена ще у квітні 2022 року.

Крім того, Сусана Джамаладінова цього року виступила на Євробаченні-2023 як переможниця 2016 року. Наприкінці виступу вона крикнула "Слава Україні!".

У Росії вважають це грубим порушенням, бо "конкурс вважається аполітичним".

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Скриншот з сайту МВД РФ

Нагадаємо, що у Росії заочно оголосили підозри низці колишніх чиновників України за поранення та загибелі майже 1,4 тисячі осіб у Донецькій та Луганській області у період з 2014 по 2016 роки. У списку, зокрема, є Арсеній Яценюк, Сергій Пашинський, Андрій Дещиця тощо. 

Крім того, у Росії оголосили в розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Відповідна інформація з'явилась на сайті Росфінмоніторингу.

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